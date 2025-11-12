Systemförvaltare Lifecare
2025-11-12
Välkommen till oss!
Välkommen till oss!

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.

Publiceringsdatum 2025-11-12

Beskrivning
Socialförvaltningen i Säffle verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.
Förvaltningen ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2 800 personer i Säffle kommun. Vi arbetar också med förebyggande insatser. För att verkställa detta uppdrag finns ca 450 medarbetare exklusive timavlönade.
Tjänsten är placerad inom den administrativa enheten, som är en stödfunktion till samtliga verksamhetsgrenar inom förvaltningenDina arbetsuppgifter
I rollen som systemförvaltare kommer du arbeta med verksamhetssystemet Lifecare och ha en central roll i att säkerställa att systemet möter verksamhetens behov och stödjer effektivitet och kvalitet i arbetet. Ditt arbete kommer att inkludera följande arbetsuppgifter:
• Driva utvecklingen av Lifecare: Arbeta nära verksamheten för att identifiera, nyttoanalysera och implementera förbättringar och nya funktioner i systemet som stödjer användarnas behov.
• Samarbeta med IT-organisationen: Arbeta tillsammans med den centrala IT-organisationen och dess IT-tekniker för att säkerställa att tekniska lösningar är optimala och att systemet fungerar smidigt.
• Utbilda användare: Ansvara för att utbilda och stödja användare i systemet, vilket inkluderar att skapa utbildningsmaterial och hålla i utbildningstillfällen.
• Förhandla med leverantörer: Ha en dialog med systemleverantören för att diskutera och förhandla om priser och villkor samt säkerställa att leverantörens tjänster och produkter uppfyller verksamhetens krav.
• Kvalitetssäkring: Genomföra tester och uppföljningar av systemets funktioner för att säkerställa att de uppfyller kvalitetsstandarder och verksamhetens behov.
• Statistikrapportering: Sammanställa och rapportera verksamhetsdata till chefer och myndigheter.
• Dokumentation och rapportering: Dokumentera förändringar och uppdateringar i systemet samt rapportera om systemets prestanda och användning till ledningen.
Du kommer att vara en nyckelspelare i att skapa en effektiv och användarvänlig miljö för Lifecare, vilket bidrar till en hög kvalitet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning: Högskoleexamen inom systemvetenskap, IT eller annan relevant utbildning.
Teknisk kompetens: Goda kunskaper inom systemförvaltning och erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystemet Lifecare/Procapita eller andra system inom socialtjänst eller liknande områden.
Erfarenhet av samarbete: Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll, där du har haft ansvar för systemutveckling och användarstöd.
Affärsmässighet: Förmåga att förstå verksamhetens behov och driva utvecklingen av systemet i enlighet med dessa, samt att förhandla med leverantörer.
Kommunikativ förmåga: Skicklig på att kommunicera, både muntligt och skriftligt, och kan förmedla teknisk information på ett begripligt sätt till användare med olika bakgrund.
Flexibilitet och initiativförmåga: Du trivs med att arbeta självständigt och har en förmåga att prioritera bland dina uppgifter, samtidigt som du är öppen för att anpassa dig efter förändrade behov.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har en positiv inställning. Du värdesätter samarbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen, vilket är avgörande för att skapa en framgångsrik och välfungerande arbetsmiljö.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid från och med 2026-03-01
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Socialförvaltningen Kontakt
Britt-Marie Fors 0533-681740
9600075