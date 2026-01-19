Systemförvaltare inom HR till Lön-Pension-Systemstöd
Vill du arbeta i en central roll där du stöttar chefer och medarbetare tillsammans med kompetenta och drivna kollegor? Vi söker en systemförvaltare inom personal- och lönesystem som har fokus på användbara lösningar för regionens olika verksamheter. Ta chansen och ansök till tjänsten redan idag! Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare har du en central roll i att säkerställa att våra HR-, löne- och personalhanteringssystem har en bra balans mellan tekniska lösningar och användarbarhet för smidig och effektivt funktion. Du kommer att ingå i ett team som arbetar tillsammans och håller systemen uppdaterade, löser problem som dyker upp och hjälper användarna på bästa sätt.
Utveckling kommer också att vara en del av dina arbetsuppgifter, där du kan komma att driva projekt eller ingå i projekt för att göra systemet ännu bättre. Utvecklingsarbeten sker i samarbete med våra användare, medarbetare, systemleverantör och IT-enheten. Vi arbetar enligt systemförvaltningsmodellen pm3. I uppdraget ingår även leverantörskontakter och nätverk med andra regioner.
I arbetet ingår ett stort egenansvar, där du har möjlighet att själv planera ditt arbete och din arbetsdag. Du erbjuds en flexibel arbetssituation där du har möjlighet till distansarbete efter dialog med närmsta chef. Vi tror att alla gynnas av att ha den flexibiliteten i arbetslivet där du finner balans i tillvaron mellan arbete och privatliv.
Om arbetsplatsen
Enheten Lön-Pension-Systemstöd är placerad direkt under HR-direktör. Vi tillhör Centrum för HR som är en del av förvaltningen Regionkontoret i Region Västmanland.
Centrum för HR:s övergripande mål är att driva och utveckla digitalisering inom HR. Vi är ett systemstöd kopplat till HR-frågor och utvecklar kontinuerligt och levererar digitala HR-tjänster utifrån verksamhetens behov. Vår kultur utmärks av att vi hjälps åt och har ömsesidig respekt för varandras utmaningar och uppdrag. Kunskapsutbyte är vardag för oss vilket ger stor möjlighet till utveckling.
Vår organisation är en platt verksamhet med ett nära samarbete och snabba beslutsvägar, där allas kompetens tas till vara på rätt sätt. Vi arbetar med verksamhetsnära systemförvaltning, lönebildning, ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbetsplatser, pensionsinformation med mera. Som medarbetare hos oss kommer du in i en spännande tid där vi gör mycket tillsammans i en ständig utvecklingsresa.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta inom systemadministration och systemförvaltning mot personal- och lönesystem. Vi ser det som högt meriterande om du har en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande. Har du även kunskaper om allmänna bestämmelser (AB) är det meriterande. Eftersom du kommer kommunicera i både tal och skrift i ditt arbete behöver du ha goda kunskaper i svenska.
Du som söker är nyfiken, motiverad och har ett intresse för systemförvaltning inom HR-området. Vi ser att du är tydlig i din kommunikation och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. I samarbete med andra, både inom och utanför organisationen, bidrar du till ett konstruktivt samarbetsklimat och god arbetsmiljö genom din förmåga att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Det här är en tjänst för dig som kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du har en uthållighet i arbetet och lockas av att, tillsammans med kollegor, hitta lösningar på problem.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 6.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
