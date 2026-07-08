Systemförvaltare
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2026-07-08
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Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Systemförvaltare till Mörbylånga kommuns IT- och digitaliseringsenhet
Vill du ha ett jobb där du får kombinera teknik, struktur och samhällsnytta och samtidigt vara en nyckelperson i kommunens digitala utveckling?
På IT- och digitaliseringsenheten arbetar vi nära verksamheterna för att säkerställa att våra IT-lösningar verkligen stöttar kommunens uppdrag idag och i framtiden.
Hos oss får du:
• En verksamhetsnära roll där du kan påverka arbetssätt, system och utveckling.
• Varierade arbetsuppgifter med många kontaktytor inom hela kommunen.
• Möjlighet att utvecklas inom systemförvaltning, digitalisering och informationshantering.
• Ett engagerat team med hög kompetens, gott samarbete och prestigelös kultur.
Uppdraget vad du kommer att göra?
Som systemförvaltare hos oss blir du navet mellan verksamheternas behov, kommunens digitaliseringsmål och våra tekniska plattformar. Du arbetar både operativt och strategiskt med förvaltning och utveckling av kommunens verksamhetssystem.
Dina arbetsuppgifter handlar om att:
• Ansvara för förvaltning och utveckling av utpekade verksamhetssystem (t.ex. centrala system beroende på din profil).
• Vara stöd till användare ge användarstöd, first line/second line, vägledning i funktioner och arbetssätt.
• Planera och genomföra systemuppdateringar, samt samordna testning och kvalitetssäkring.
• Ha kontakt med erforderliga roller inom och utanför organisationen (t.ex. systemleverantörer), inklusive kravställning och uppföljning.
• Hantera behörigheter, konfiguration och systemadministration enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet.
• Ta fram manualer, utbildningsmaterial och hålla utbildningar för att stärka medarbetares digitala kompetens.
• Samla in, dokumentera och prioritera krav och förbättringsförslag tillsammans med verksamheten.
• Bidra till kvalitetsutveckling och uppföljning genom att ta fram statistik, rapporter och beslutsunderlag.
• Vara en aktiv part i utveckling av digitala arbetssätt och integrationer mellan system.
Rollen innebär att du växlar mellan att lösa akuta frågor i den dagliga driften och att driva långsiktig utveckling perfekt för dig som trivs i både operativt och strategiskt arbete!Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar tekniskt intresse med förståelse för verksamhet och användare. Du kan ha olika bakgrund det viktigaste är att du har byggt upp den kompetens som krävs för rollen och vill vara med och utveckla vår digitala arbetsplats.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller annan relevant inriktning, alternativt vad vi bedömer som motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av systemförvaltning, applikationsförvaltning eller liknande roll.
• God förståelse för hur IT-system stödjer verksamhetsprocesser.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God digital vana och intresse för system, informationshantering, digitala arbetssätt och framför allt hur ny teknik kan lösa verksamheternas utmaningar.
Det är meriterande om du:
• Har arbetat med centrala verksamhetssystem i en större organisation.
• Har erfarenhet av kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
• Har erfarenhet av kravarbete, utbildning eller verksamhetsutveckling.
• Har arbetat med informationssäkerhet, behörighetsstyrning eller datadrivet beslutsstöd.
Dina personliga egenskaper
Som person är du:
• Strukturerad och noggrann du skapar ordning i komplexa frågor.
• Lösningsorienterad du ser möjligheter och hittar vägar framåt.
• Pedagogisk och kommunikativ du kan förklara tekniska frågor på ett sätt som andra förstår.
• Samarbetsinriktad men självgående du trivs med många kontaktytor och tar ansvar för dina uppdrag.
• Prestigelös, nyfiken och tycker att förändring är något som går att använda till förbättring.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varför ska du välja oss?
Mörbylånga kommun är en trygg och modern arbetsgivare som bl.a blivit utsedd till årets Superkommun och årets Kvalitetskommun 2025!
Vi är:
• Stora nog för att erbjuda goda arbetsvillkor, stabilitet och utvecklingsmöjligheter.
• Små nog för nära samarbeten, korta beslutsvägar och verkligt inflytande.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidare, heltid
• Placeringsort: Mörbylånga
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• B-körkort: Krav
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan senast 2026-08-09.
Urval sker under augusti och intervjuer sker från slutet av augusti och framåt.
Vi ser fram emot att hälsa vår nya systemförvaltare välkommen till IT- och digitaliseringsenheten i Mörbylånga kommun.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Kommunledning Kontakt
IT och digitaliseringschef
Lars Hofverberg lars.hofverberg@morbylanga.se +46722293082 Jobbnummer
9996099