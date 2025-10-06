Systemarkitekt inom övergripande flygplansnivå
2025-10-06
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Bakgrund
Ett stridsflygplan är ett komplext system som består av många samverkande delsystem, hårdvara och mjukvara samt med piloter och tekniker som använder systemet. Det är viktigt att förstå hur funktionskedjor hänger ihop och hur beroenden hanteras. Till exempel får inte beteendet i ett icke kritiskt system leda till fel i ett flygsäkerhetskritiskt system.
Inom Gripen beskrivs system/ delsystem och deras beroende av systembeskrivningar och olika slags modeller.
Din framtida utmaning
Vi söker dig som vill vara med och beskriva och modellera vår övergripande systemdesign och systemarktitektur. Detta omfattar bland annat att i dialog med utvecklande avdelningar förstå ändringar och deras beroenden i syfte att säkerställa designen av våra funktioner och gränssnitt, både inom flygplanet men även med markstationer etc, och därefter modellera eller beskrivs dessa beroenden på lämpligt sätt. I jobbet kan även vidareutveckling av våra metoder och verktyg ingå.
Du kommer att ingå i en grupp med breda och erfarna systemingenjörer inriktade mot arkitektur. Vi är en positiv grupp som har högt till tak. Vi stöttar de olika utvecklingsteamen inom främst Gripen E/F i deras systemarbete. Det kan också vara aktuellt att delta i samarbeten med övriga Saabbolag, universitet och forskningsinstitut kring framtida samverkande system med distribuerade förmågor.
Arkitekturgruppen ingår i området Complete Aircraft som förutom systemarkitektur också ansvarar för teknikledning av det kompletta flygplanet och säkerställer att slutprodukten är välbalanserad ur ett kundperspektiv. Området består av ~16 systemingenjörer och chefsingenjörer på flygplan-nivå med ansvar för Gripen C/D och Gripen E/F.
Complete aircraft är organiserat under Fighter Aircraft/ System Engineering Management som i sin tur tillhör Business Unit Gripen, som totalt omfattar ca 2700 medarbetare.
Du är civilingenjör eller motsvarande och är intresserad av utvecklingsarbete kring komplexa system och produkter. Det är värdefullt om du har ett par års tidigare erfarenhet av utveckling och integration inom komplexa system. Erfarenhet inom systemarkitektur, systemmodellering och/ eller Systems Engineering är meriterande.
Som person gillar du att arbeta i grupp men drar dig inte för att fatta egna beslut eller att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inspireras av att ta ansvar och driva förändringar avseende tekniska lösningar och arbetssätt. Du uttrycker dig ledigt i tal och skrift både på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
