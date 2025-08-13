Systemansvarig biblioteksmedarbetare
Österåkers Kommun / Bibliotekariejobb / Österåker Visa alla bibliotekariejobb i Österåker
2025-08-13
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
I Österåker erbjuds många möjligheter till upplevelser för både kropp och själ. En fantastisk natur och starkt föreningsliv bäddar för ett rikt kultur- och fritidsliv. I kommunen finns, förutom skärgården med dess 1100 öar, flera strövområden i naturreservat, en paddelvänlig och konstutsmyckad kanal, bibliotek, teater, flera idrottsanläggningar samt en multiarena och ett brett kulturutbud. Söker du ett spännande jobb där du kombinerar biblioteksarbete med systemansvar och IT-frågor? Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du kommer att ingå i en ambitiös och professionell arbetsgrupp. På Österåkers bibliotek sätter vi besökaren i fokus, vi arbetar för en inkluderande verksamhet där alla ska känna sig välkomna - personalgruppen är HBTQI-certifierad. Biblioteket ingår i Kulturenheten, som i sin tur tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen.
Vi är 12 stycken som arbetar i biblioteksorganisationen och din arbetsplats kommer att vara i Åkersberga centrum, som ligger precis vid Roslagsbanan och busstationen. Våra två filialbibliotek finns på Ljusterö och Ingmarsö och vi ingår i samarbetet med Bokbåten som åker ut i skärgården två gånger om året. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, semesterväxling samt lästid för all personal.
Ditt nya jobb
Vi söker en medarbetare som vill vara med och skapa en trygg digital miljö för både besökare och personal, en person som är den tekniska spindeln i nätet i biblioteksteamet. Som systemansvarig ligger fokus på att sköta underhåll och utveckling av bibliotekssystem (för närvarande BOOK-IT), e-tjänster och övriga system. Du kommer att ha tät kontakt med kommunens IT-service och vara ansvarig för frågor och rutiner kring katalogfrågor, datorutrustning, kopiatorer och telefoni samt ansvara för statistik (som genereras i bibliotekssystemet). Omvärldsbevakning och samverkan med leverantörer är också en viktig del av tjänsten, liksom att driva verksamheten framåt utifrån den roll du har, att säkerställa att vår digitala infrastruktur fungerar korrekt. Du kommer att arbeta med frågor kring upphandlingar rörande bibliotekssystem, digitala plattformar och bidra till att göra våra bibliotek till en säker och inkluderande plats för lärande och informationsutbyte.
Till tjänsten hör också mediehantering med ämnesansvar för ett antal fackavdelningar, yttre tjänstgöring i informationsdisken, bokuppsättning, och övriga rutinuppgifter. Schemalagd kvälls- och helgtjänstgöring.Publiceringsdatum2025-08-13Profil
Det är ett krav att du har en kandidat- eller magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller högskoleutbildning på minst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Det är också ett krav att du har mycket goda IT-kunskaper. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av att arbeta med bibliotekssystem och är insatt i MIK-frågor.
Som person är du ansvarsfull, noggrann, flexibel, självständig och har en god samarbetsförmåga. Du värdesätter goda relationer, både med låntagare och kollegor, och du är serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
Tillsvidare Tillträde
15 september eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
10 augusti
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på hemsidan.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Kultur- och bibliotekschef
Anna Corbett anna.corbett@osteraker.se Jobbnummer
9455858