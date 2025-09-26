Systemadministratör med fokus på drift, säkerhet och automatisering
2025-09-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Ditt uppdrag
Som systemadministratör hos oss blir du en nyckelperson i att säkerställa driften, tillgängligheten av vår servermiljö. Du kommer att arbeta nära våra systemutvecklare och supportteam för att tillsammans leverera en förstklassig upplevelse till våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar även driftsättning och felsökning av våra egenutvecklade system hos kund.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint IT-intresse och en stark vilja att bidra till en stabil och säker IT-miljö.
Du har erfarenhet primärt av:
Drift och underhåll av virtuella servermiljöer, gärna med VMware
Administration av Windows Server och MS SQL Server
Active Directory-hantering, inklusive användar- och gruppadministration, GPO:er och rättighetsstyrning
Automatisering och paketering av programvara
Installation och konfiguration av Windows 11-klienter
Fjärrskrivbordsmiljöer (meriterande)
Nätverk (meriterande)
Du är självgående, strukturerad och har lätt för att prioritera i en miljö där tempot tidvis är högt. Din samarbetsförmåga och servicekänsla är utmärkande.
Eftersom rollen även innebär att stötta vår second line-support, behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla våra tekniska lösningar
Ett företag i framkant med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Hybridarbetsplats med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan
Friskvård
Frukt på jobbet
Frukost torsdagar
Hälsoutmaningar
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
