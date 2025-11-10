Systemadministratör Linux sökes i Järfälla
2025-11-10
Vår klient i Järfälla söker en erfaren Systemadministratör med inriktning mot Linux för att stärka teamet som arbetar med att förvalta och vidareutveckla tekniska tjänster i en säkerhetsklassad miljö. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom drift, support och teknikutveckling där fokus ligger på stabilitet, säkerhet och tillgänglighet i verksamhetens system. Du kommer att bidra till utvecklingen av moderna och effektiva arbetssätt samtidigt som du stödjer leveransen av IT-tjänster till organisationens verksamhetsområden.Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du kontinuerligt med att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i Linuxmiljöer. Du deltar i teknikrelaterade projekt, tar ansvar för felsökning, installationer, patchhantering och uppgraderingar av servermiljöer. Arbetet innebär också att du stöttar leverans- och supportflöden samt aktivt bidrar till standardisering, automatisering och utveckling av plattformen. Du kommer att arbeta i en miljö där säkerhetsmedvetenhet är en central del av vardagen, och där tekniska lösningar behöver vara både robusta och flexibla för att möjliggöra effektivt samarbete över geografiska gränser. Resor förekommer i tjänsten, främst inom Sverige.
KvalifikationerKrav
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom Linux med fokus på serverdrift.
Goda kunskaper i script, exempelvis Bash eller Python.
Erfarenhet av automatiserad konfigurationsstyrning och god förståelse för säkerhetskrav.
Intresse för teknikutveckling och för att arbeta med moderna tekniska lösningar.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team.
Förmåga och vilja att arbeta mot ökad automation och effektivisering.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg.
Erfarenhet av Ansible, Docker eller Kubernetes.
Erfarenhet av härdning av system.
Villkor
Tjänsten är på plats hos kund i Järfälla. Sysselsättningsgrad är 100 %. Uppdragsperioden sträcker sig från 1 februari 2026 till 31 december 2026. Uppdraget omfattas av säkerhetskrav motsvarande RK2/röd miljö. Löpande urval tillämpas.
Om du är redo att ta dig an en roll som Systemadministratör Linux i en säkerhetskritisk och tekniskt avancerad miljö, och vill bidra till att utveckla stabila och smarta IT-lösningar, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
