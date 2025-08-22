Systemadministratör Inom Linux / Unix
På uppdrag av en av våra kunder i Stockholm söker vi dig som vill arbeta med systemadministration inom Linux / UNIX i några av Sveriges största och mest intressanta Linuxmiljöer. Företaget har flera tjänster att fylla och kan se en plats för både dig som är i början av din Linux/UNIX-karriär och dig med längre erfarenhet!
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Linux/UNIX systemadministratör kommer du mestadels att sitta ute hos kunder och vara delaktig i arbetet med att driva och utveckla deras IT-miljöer. Bland kunderna finns företag med både tusentals och tiotusentals maskiner i sina miljöer. Tack vare miljöernas storlek finns det goda möjligheter för dig att utvecklas i den riktning du själv vill och att få chans att arbeta med det som just du tycker är roligt.
Tjänsten erbjuder dig möjligheten att lära dig mycket inom Linux/UNIX-området och hitta vilken inriktning du känner är intressant för din utveckling. Det finns möjlighet till relevanta certifieringar och vidareutbildning på ett sätt som passar dig. Kanske trivs du bäst med att lära från en kollega, eller via självstudier och laboration. Din gruppledare hjälper dig hitta vad som passar bra för dig. Du kommer arbeta med många kompetenta tekniker med olika specialistområden och är du nyfiken och framåt finns alla möjligheter att utvecklas både som person och i rollen som tekniker. Som konsult får du närheten av ett småföretag men kan arbeta i miljöer med storföretagsbudget.
Du kommer att tillhöra ett mindre team som har olika specialistkunskaper inom Linux-/UNIX-området. Då man arbetar som konsult så ses man inte varje dag men en gång i månaden samlas gruppen över en lunch - där får man ett naturligt forum för att utbyta kunskaper och tankar men även för att få information och bara träffas och ha trevligt. Utöver dessa månadsträffar finns det alltid möjlighet att ta hjälp av varandra om något dyker upp.
Din profil och kvalifikationer
Du som söker tjänsten som systemadministratör har utbildning inom Linuxområdet och har arbetat minst några år inom området och därigenom har skaffat dig kunskaper om Linux/UNIX i produktionsmiljöer.
Det är meriterande om du har kompetens inom följande:
Ansible, Puppet, Salt eller motsvarande
Scriptning/programmering
Postgresql, mariadb, ldap
Jenkins eller mostvarande
Git, mercurial, svn eller motsvarande
Du kommunicerar dagligen både skriftligt och muntligt på engelska varför det är ett krav att du behärskar språket väl.
Du har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling.
Vad vi erbjuder
Företaget är verksamt inom flera olika affärsområden och deras grundpelare har alltid varit IT-konsultation. Det är där de har sin primära affärsverksamhet, med bred kompetens inom alla delar av IT-området, från supportpersonal till IT-arkitektur. Företaget grundades 2005 och har 15 år i branschen. De har stadigt vuxit och expanderat snabbt, med fem gasellutmärkelser under bältet, många nöjda kunder och en konsultstab som växer för varje månad.
Att känna delaktighet, engagemang och flexibilitet i sitt arbete samt att få jobba med utvecklande uppdrag är viktiga nycklar till trivsel på arbetsplatsen och därför är det något de satsar mycket på. Du har möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Man jobbar främst med längre uppdrag och kunderna är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
