Systemadministratör inom ILS/IPS till Saab

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Saab har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Dina arbetsuppgifter
Som systemadministratör kommer du att ha ansvar för drift och förvaltning av Saabs system inom ILS/IPS. ILS (Integrated Logistics Support) och IPS (Integrated Product Support) är en metod och ett system för att säkerställa att ett IT-system eller en produkt kan underhållas och stödjas effektivt under hela dess livscykel. ILS inkluderar planering, analys, design, utveckling, testning, implementering och underhåll av logistiska stödprocesser.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team som säkerställer att derassystem är tillförlitliga, funktionella och uppfyller våra interna krav.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förvalta och övervaka system inom ILS/IPS
• Hantering av ärenden och incidenter samt klienthantering
• Installera, konfigurera, felsöka samt ge användarsupport
• Utföra systemuppdateringar
• Optimera drift och kostnadseffektivitet för systemen
• Samarbeta med leverantörer och säkerställa systemens säkerhet och utveckling
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet av systemadministration och teknisk support
• Grundläggande kunskaper inom nätverk och serveradministration
• Stark kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
• Självständig, initiativrik och med fokus på hög service och användarupplevelse
• Social och kan hantera olika slags människor då det är många kontaktytor inom rollen
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som är engagerad, lyhörd, prestigelös och har en vilja att hjälpa andra genom professionell och pedagogisk support. Vi är ett sammansvetsat team och vill att du är en lagspelare som är med och bidrar till teamets utveckling. Vi erbjuder: Vi erbjuder en dynamisk och utmanande arbetsmiljö i en växande organisation, där du får stöd från erfarna kollegor och möjlighet att arbeta i ett kompetent och välkomnande team. Du kan också njuta av flexibla arbetstider och möjlighet till delvis distansarbete.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Jönköping Lön: Enligt överenskommelse
