Systemadministratör för SaaS-bolag i tillväxtfas
2025-11-07
Ta nästa steg i din karriär på ett bolag som gör skillnad på riktigt
Vill du vara med och bidra till IT-infrastrukturen på ett svenskt techbolag som räddar liv? Vårt portföljbolag Crystal Alarm söker nu en Systemadministratör som vill vara en nyckelspelare i det operativa IT-arbetet och samtidigt bidra till framtidens trygghetslösningar på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Crystal Alarm är ett svenskt security-techbolag som erbjuder Sveriges mest använda personlarm för en säkrare arbetsmiljö. Våra SaaS-lösningar används av över 16 000 användare hos bland annat SJ, ICA och Trygg Hansa, för att ge deras medarbetare trygghet under ensamarbete och riskfyllda situationer. Genom smarta funktioner såsom positionering, medhörning och direktkoppling till Sveriges främsta larmcentraler skapar vi verktyg som gör skillnad när det verkligen gäller.
Våra certifierade produkter används av både industriella aktörer och offentlig sektor - från ensamarbetande inom skogsindustrin till personal inom kollektivtrafiken. Vi är stolta över att vara marknadsledande inom järnvägssäkerhet i Sverige, där majoriteten av tågvärdarna använder våra system för att diskret larma vid hotfulla situationer.
Om rollen
Som Systemadministratör hos oss får du ett brett och varierande ansvarsområde där du blir en central del i företagets tekniska drift samt underhåll och utveckling av vår IT-infrastruktur. Du kommer att stötta interna processer och rutiner samtidigt som du bidrar till IT-säkerheten för våra kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Administration och underhåll av Windows- och Linux-servrar
Förvaltning av lokal serverinfrastruktur för säkerhetskänsliga kunder
Hantering av medarbetarnas enheter (Windows, Mac, Linux, iOS, Android)
Hantering och underhåll av testutrustning
Onboarding av nya medarbetare gällande IT-utrustning
Konfiguration och förvaltning av MDM-lösningar
Patch management och säkerhetsuppdateringar
Löpande IT-support till medarbetarna
Vi tror att du...
• har viss arbetslivserfarenhet inom området samt goda kunskaper av servermiljöer i Linux och Windows. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig infrastruktur eller IT-säkerhet samt kunskap inom molntjänster som AWS, Google Cloud eller Microsoft Azure.
Som person ser du möjligheter snarare än problem samt är strukturerad med förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete. Framför allt vill du växa i rollen, utvecklas och bidra till något som verkligen spelar roll.
Vi erbjuder
Möjligheten att bli del av ett snabbväxande techbolag
En nyckelroll där du får stor påverkan på företagets tekniska utveckling
Ett meningsfullt jobb, där våra lösningar skyddar människor på riktigt
Ett engagerat, stöttande team med entreprenörsanda
Centralt kontor i Gävle, med närvaro primärt på plats för teamkänslaOm tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (med inledande provanställning)
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Första magasinsgatan 5, Gävle
