Systemadministratör - systemstöd mot projektverksamhet
Vill du spela en nyckelroll i den samhällsviktiga omställningen av Sveriges energisystem? Vi söker en systemadministratör som vill stödja användare, utveckla arbetssätt och förvalta de digitala lösningar som stöttar våra anläggnings- och verksamhetsprojekt.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Svenska kraftnäts expansion gör att behovet av en stark support- och förvaltningsfunktion ökar. Som systemadministratör ingår du i en grupp med en central roll i att förvalta och vidareutveckla flera viktiga systemstöd.
Som sakkunnig inom dina systemområden ger du löpande support, vägleder användare, underhåller instruktioner och genomför utbildningar efter behov. Du medverkar i vidareutvecklingen av systemen genom att fånga upp användarnas önskemål och kanalisera dessa till produktägare, vilket kan mynna ut i nya utvecklingskrav.
Du ingår i produktägarteamet, där du tillsammans med kollegor delar ansvar för systemstöden som används i projektverksamheten. Ni samarbetar tätt, täcker upp för varandra och driver utvecklingen gemensamt.
Rollen är indirekt kopplad till att stödja Svenska kraftnäts systemförvaltningar, vilka arbetar utifrån pm3-modellen.
Hos oss blir du en viktig kugge i maskineriet som ser till att lampan lyser - varje dag. Genom att stötta projektverksamheten som bygger ut Sveriges transmissionsnät, och se till att de har rätt digitalt stöd för att jobba smart, effektivt och säkert, är du med och möjliggör ett robust elsystem för hela landet. Det är inte alltid det syns, men det känns - på riktigt.
Utmaningar som ligger i rollen handlar om att kunna bemöta och hantera Svenska kraftnäts olika användares intresse i hur systemstöden kan användas och utvecklas; inom processer och faktisk systemanvändning så väl som hur användargrupper önskar använda systemstödet och bidra till utveckling.
Du kommer att tillhöra enheten Processer och verktyg, som har ett samlat ansvar för portföljhantering och planering, utveckling och förvaltning av verktyg som stöttar program- och projektverksamheten, samt att styrmodell och processer samverkar på ett effektivt sätt. Enheten ansvarar även för att etablera metoder som säkerställer en systematisk erfarenhetsåterföring från projekt till linjen.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en strukturerad arbetsstil och förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du säkerställer att uppgifter genomförs enligt fastställda processer och håller ordning på detaljer. Vidare är du hänsynstagande och visar respekt för olika perspektiv och behov, vilket bidrar till ett gott samarbetsklimat. Rollen förutsätter att du är samarbetsorienterad och aktivt medverkar till att skapa goda relationer och dela kunskap för att nå gemensamma mål. Du är även lösningsorienterad och har förmåga att analysera problem samt identifiera praktiska och hållbara lösningar, även i situationer där förutsättningarna förändras.
Du har examen inom relevant område som exempelvis data- och systemvetenskap alternativt annan utbildning och erfarenhet som Svenska kraftnät anser likvärdig.
Du har också:
• arbetslivserfarenhet inom verksamhetsnära systemadministration i gränslandet mellan verksamhet och IT
• arbetat med förhöjd behörighet inom systemadministration
• arbetslivserfarenhet av användarsupport i så väl skift som tal samt förmåga att hålla utbildningar
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
•
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta:
• nära projektverksamhet, till exempel genom att stötta projekt med systemstöd
• med projektverktygsystem, till exempel Antura
• med dokumenthanteringssystem, exempelvis Alfresco
• med mer avancerad användning av Excel.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg,
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 2025 01 11 vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en Tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Kamilla Nilsson 070-622 86 60, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
