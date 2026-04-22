System- och valideringsingenjör
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-22
För vår kunds räkning söker vi nu en System- och valideringsingenjör som vill arbeta i den absoluta framkanten av satellitkommunikation. Här får du en unik möjlighet att kliva in i ett expertteam i Solna och arbeta med test och verifiering av affärskritisk rymdteknologi. Är du en teknisk problemlösare som vill kombinera hårdvarunära labbete med avancerad mjukvaruautomatisering? Då kan detta vara din nästa stora utmaning!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
I rollen som Systemingenjör kommer du att vara central i valideringsarbetet av vår kunds avancerade satellitkommunikation och dess motsvarande marksystem. Du kommer att arbeta med test och verifiering av en kritisk komponent, On-Board Processor (OBP), som är avgörande för satellitens funktionalitet. Du kommer att arbeta nära teamet och bidra till att bredda den interna kompetensen inom systemvalidering och support.
Du erbjuds
En unik möjlighet att arbeta på ett företag i framkant vad gäller satellitkommunikation. Du blir en del av ett litet och sammansvetsat team där du får växa in i rollen och bidra till att säkerställa kvaliteten på deras kommunikationstjänster. Du erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med utmanande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter på sikt.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär primärt systemvalidering och test av avancerade digitala satellitkommunikationssystem.
Validera avancerade digitala satellitkommunikationssystem.
Skriva och köra automatiserade testskript för systemvalidering.
Hantera och konfigurera testutrustning i labbmiljö (hårdvara, RF-koppling, signalgeneratorer).
Analysera testresultat och identifiera systemfel.
Bidra till utveckling av kravarbete och testuppdrag.
Delta i felsökning och support.
Säkerställa systemets prestanda och tillförlitlighet inför mjukvaruuppdateringar.
Vi söker dig som har
Utbildning inom elektronik, radiokommunikation, teknisk fysik eller motsvarande.
God förståelse för radiokommunikation och digital radio (RF-teknik, digital kommunikation, nätverksprotokoll och signalering).
Förmåga att läsa och skriva kod samt förstå automatiserade testmiljöer.
Stort tekniskt intresse och vilja att arbeta varierat med både hårdvara och mjukvara.
Förmåga att sätta sig in i komplexa system och tunga tekniska standarder.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från SATCOM eller andra digitala radiokommunikationsystem.
Bakgrund från 4G/5G-systemmiljö (t.ex. från telekombolag).
Erfarenhet från praktiskt arbete med radiosystem i labbmiljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Z6IDGL".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
