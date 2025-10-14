System- och inköpskoordinator
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2025-10-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Nybro
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att kliva in i en koordinerande roll i teknikens framkant! För vår kunds räkning söker vi en noggrann och självgående system- och inköpskoordinator till deras R&D-avdelning. Här får du kombinera teknisk förståelse med operativt ansvar för inköp, lagerhållning och systemadministration kopplat till kabelprototyper.
OM TJÄNSTEN
Som system- och inköpskoordinator är du en viktig del av utvecklingsteamet. Du kommer att arbeta med komponenter till kabelavslut, där varje avslut kan innehålla upp till 30 unika delar. Du säkerställer att rätt komponenter finns på plats för olika projekt, och hanterar allt från artikelregistrering till fysisk inventering. Du får en bred roll där du både arbetar i system som SAP och Windchill, men också är ute i lagren för att kontrollera tillgången på delar.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som System- och inköpskoordinator kommer du att ansvara för att optimera och effektivisera företagets inköps- och systemprocesser, vilket bidrar till en smidig och kostnadseffektiv verksamhet.
• Arbeta i PLM-systemet Windchill för att se prototyper och ingående komponenter
• Skapa artikelnummer för prototyper i SAP (enligt fast instruktion)
• Begära offerter, beställa delar och följa upp leveranser
• Hålla koll på lagersaldon och inventera fysiskt på flera lagerorter (Verkö, Torskors och Nättraby)
• Delta i flera R&D-projekt parallellt och hantera inköp till respektive provuppkoppling
• Vid tid: ta fram interna instruktioner/lathundar för beställningsprocesser inom R&D
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av en liknande koordinerande roll, gärna inom inköp/logistik eller teknik
• Har god systemvana, gärna från SAP, Windchill eller liknande
• Är strukturerad, kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor
• Har B-körkort och tillgång till egen bil (för inventering på flera orter)
• Obehindrad i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även:
• Har erfarenhet från tillverkande industri
• Har arbetat i projektmiljö eller med produktutveckling
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9554837