System Safety Engineer
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2025-10-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemsäkerhetsingenjör kommer du att ha en viktig roll i säkerhetsbevisningen för att ett tekniskt system ska bli godkänt för användning. Du kommer jobba tätt tillsammans med kollegor och projektgrupper, där ni gemensamt jobbat mot att utveckla och underhålla Saabs portfölj av produkter. Bland annat kommer du få möjlighet att samarbeta över flera discipliner, så som mekanik, elektronik, inköp och produktion, något som ger dig ett brett nätverk.
Din roll sträcker sig bortom att bara identifiera risker; du kommer att vara ansvarig för att analysera och minimera systemrisker för att förebygga potentiella olyckor som kan innebära skada på människor, egendom eller miljön. Dessa analyser omfattar hela systemets livscykel, vilket innebär att du kommer sätta dig in mekanisk design, funktioner i hårdvara och mjukvara och förstå interaktionen med användare och andra externa system. Detta gör också att du kommer att grotta ned dig i analyser av design och konstruktion, kravställning och verifieringsunderlag för att kunna uppnå ett säkert system.
Hos oss får du fortsätta utvecklas som ingenjör inom systemsäkerhet.
Din profil
Som person är du detaljorienterad, men klarar samtidigt av att se helheten. Du är nyfiken och det faller sig naturligt för dig att driva ditt eget arbete framåt, både självständigt och i samarbete med dina kollegor. Du trivs med att arbeta systematiskt med processer, analyser och dokumentation och har ett stort intresse för systemsäkerhet, teknik, mjukvara, elektronik och/eller mekanik. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Det är meriterande, men inte ett krav, om du uppfyller något eller några av följande kriterier:
*
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med analyser, dokumentation eller processer
*
Du har genomfört en (högre) utbildning, gärna inom teknik, mekanik, elektronik eller mjukvara
*
Du har genom tidigare arbete eller studier kommit i kontakt med uppgifter inom system eller systemsäkerhet
*
Du har intresse för bakomliggande systemarkitektur och konstruktion
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
