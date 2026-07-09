System Developer
Norion Bank AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-09
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Vill du vara med och utveckla moderna, affärskritiska webblösningar i en miljö där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i fokus? Vi söker nu en webbutvecklare som vill ta en aktiv roll i utvecklingen av koncernens övergripande webbplattform och bidra till att skapa stabila, säkra och användarvänliga digitala lösningar. OM ROLLEN Du blir en del av ett mindre utvecklingsteam med ansvar för Norion Bankkoncernens centrala webbplats samt delar av våra övriga webbplattformar. Du arbetar i nära samarbete med utvecklare, intressenter och andra funktioner för att säkerställa att våra lösningar håller hög kvalitet, är skalbara och möter verksamhetens behov.
Vi arbetar enligt DevOps-principer och tar ett helhetsansvar för utveckling, test, deployment, drift och support. Vår tekniska miljö är modern och vi har en cloud first-strategi där alla tjänster utvecklas mot och driftas i Azure. Cybersäkerhet, sekretess och resiliens är självklara delar i både vårt arbetssätt och våra tekniska lösningar.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Vidareutveckling och förvaltning av våra webbplattformar,
Utveckling av robusta och skalbara lösningar i en modern teknikstack,
Integrationer och tekniska förbättringar som stärker funktionalitet och användarupplevelse,
Samarbete kring arkitektur, kvalitetssäkring och tekniska vägval,
Drift, övervakning och kontinuerliga förbättringar av våra system.
OM DIG Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av webbveckling och känner dig trygg i en modern utvecklingsmiljö. Vi ser att du har erfarenhet av React, och har du dessutom erfarenhet av Next.js ser vi det som meriterande. Vidare har du erfarenhet av Azure och har arbetat med CMS-plattformar som Optimizely eller likvärdiga lösningar.
Som person är du kommunikativ, proaktiv och kvalitetsmedveten. Du tycker om att samarbeta med andra, tar ansvar för helheten och bidrar aktivt till teamets utveckling. Du är nyfiken, lyhörd och delar gärna med dig av dina erfarenheter samtidigt som du uppskattar att få nya perspektiv från dina kollegor.
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar en kultur där lösningar, utmaningar och hinder diskuteras öppet. Du vågar ställa frågor, utmana etablerade arbetssätt när det behövs och bidra med idéer som driver både teamet och tekniken framåt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Optimizely eller annat CMS
React
Next.js
Azure
C#/.NET
DevOps
Koncernspråket är svenska och all dokumentation sker på svenska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning i början, med start enligt överenskommelse.
På Norion Bank arbetar vi enligt en hybrid-setup med både kontorsarbete och distansarbete. Kontorsarbetet sker på vårt huvudkontor vid Lilla Bommen i Göteborg. Där sitter våra team tillsammans vilket främjar både kommunikation och samarbete.
AFFÄRSOMRÅDET NORION BANK Norion Bank är en affärsnära nordisk finansieringsbank, som är specialister på finansieringslösningar för medelstora företag och fastighetsbolag. Norion Bank erbjuder företags- och fastighetskrediter samt factoring och agerar som en stabil partner till bolag som vill ta nästa utvecklingssteg. Norion Bank finns på den svenska, norska, finska och tyska marknaden.
REKRYTERINGSPROCESSEN Vi vill att vår rekryteringsprocess ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi dig att inte bifoga foto eller annan information som inte är relevant för tjänsten. Personligt brev är inget krav.
I samtliga rekryteringsprocesser genomför Norion Bank bakgrundskontroller på slutkandidaten. Bakgrundskontrollen innefattar bland annat ekonomisk information, juridisk information och bosättningsuppgifter.
Norion Bank kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på https://karriar.norionbank.se/data-privacy
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsbolag, konsultbolag samt annonsörer i rekryteringen.
INTRESSERAD? Kul! Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Frågor? Välkommen att höra av dig till oss! För frågor kring teamet och rollen, kontakta gärna Robert Sehested, Head of Development Corporate på Robert.Sehested@norionbank.se
För frågor om oss som arbetsgivare eller rekryteringsprocessen, kontakta gärna Jesper Östlund, HR Business Partner på Jesper.Ostlund@norionbank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016999-2094219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norion Bank AB
(org.nr 556597-0513), https://karriar.norionbank.se
Lilla Bommens torg 11 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Norion Bank Group Jobbnummer
9997987