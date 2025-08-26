Sydvatten söker strategisk utredningsingenjör
2025-08-26
Vatten är världens äldsta dryck och vårt viktigaste livsmedel.
Med fokus på säkerhet och hållbarhet producerar Sydvatten dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Vi äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Dricksvattenproduktion är en vital samhällsnytta och genom samarbete kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en trygg och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning in i framtiden.
Till vår Teknikavdelning söker vi nu en strategisk utredningsingenjör som kommer att ha en viktig roll i de stora satsningar som ska göras de kommande åren. Vi söker nu dig som motiveras av att ingå i ett samhällsbyggnadsföretag som arbetar med något av det viktigaste vi har - dricksvatten!
Tilltalas du av tanken att arbeta brett med varierade arbetsuppgifter så är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Sydvatten!
Vi erbjuderHos oss finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, medborgarfokus, produkt- och verksamhetsutveckling samt viljan att vara en attraktiv arbetsgivare. Du får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. God gemenskap med många olika aktiviteter både på och efter arbetstid förekommer. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och kvalifikationer Sydvatten står inför omfattande utbyggnader och ombyggnader av våra anläggningar för produktion och distribution av dricksvatten. För att kunna genomföra dessa har vi behov av en strategisk utredningsingenjör som kommer att ha en central roll för att utreda så att vi bygger rätt anläggningar och att säkerställa att vi bygger på rätt sätt.
Du kommer att ansvara för och genomföra strategiska och projektförberedande utredningar inför investeringsprojekt. En stor del av tjänsten innebär också att bidra till att säkerställa den tekniska funktionen under projekterings- och byggfasen. Tjänsten medför självständigt arbete i nära samarbete med Sydvattens produktionsorganisation och med medarbetare inom avdelningen. Du kommer också att ansvara för relationer med delägarkommuner, konsulter och andra externa parter.
Du som söker ska ha adekvat universitets- eller högskoleutbildning och gärna flerårig erfarenhet av arbete inom processindustri, gärna från produktion eller distribution av dricksvatten. Det är viktigt att du har en god teknisk kompetens inom processhydraulik. Vid rekryteringen värdesätter vi även kompetens inom tryckslag, processkemi, övervakning och styrning av processanläggningar, systemförståelse, avbrottsplanering, redundansfrågor, upprättande av funktionsbeskrivningar och dricksvattenhygien. I din roll kommer du att arbeta med samtliga dessa områden och erfarenhet av varje område är meriterande.
Din bakgrund kan vara beställare, entreprenör eller konsult, gärna med koppling till produktion och distribution av dricksvatten. I rollen ser vi att du har en förmåga att arbeta självständigt och hantera komplexa frågeställningar och motstående intressen. Rollen omfattar också kontakter med många olika parter varför muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är viktig. Vid rekryteringen kommer Sydvatten att ta hänsyn till personliga egenskaper som engagemang, strategisk förmåga, förmåga att kommunicera både muntligt och i skrift, självständighet och lojalitet.
Teknikavdelningen på SydvattenSydvattens Teknikavdelning ansvarar för större investeringsprojekt på våra produktions- och distributionsanläggningar och avdelningen är indelad i en Utrednings- och en Projektgrupp. Annonserad tjänst tillhör Utredningsgruppen som består av tio personer och som bland annat ansvarar för strategiska och projektförberedande utredningar. Du kommer till en öppen organisation med ett positivt arbetsklimat som arbetar mycket nära de andra verksamheterna inom Sydvatten. Det blir många kontaktytor inom företaget och du blir en del av ett kompetent team med ett starkt engagemang.
Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Hyllie, Malmö.
B-körkort är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Tillsvidareanställning. Anställning vid Sydvatten AB är säkerhetsklassad varvid en registerkontroll kommer att utföras innan anställning.
KontaktpersonerVill du veta mer är du välkommen att kontakta utredningschef Lars Balkfors, tfn 010-51 51 10 46.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänsterSydvatten AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2025-09-30. Löpande urval kan komma att ske, så sök redan idag!
