SW utvecklare C++
2025-08-20
Assignment Description
Vår kund har utveckling och produktion i norra Stockholm och är verksam inom kommunikationssektorn.
UPPDRAGET
Du kommer att ingå i ett multidisciplinärt team där både SW och HW ingår. Arbetsuppgifterna består av att i C++ designa, testa, utveckla kundens produkter, från koncept till färdig lösning.
KRAVPROFIL
• Minst 5-års erfarenhet av embedded SW utveckling och C++
• Erfarenhet av Jenkins & Git inom CI/CD
• Erfarenhet av kommunikationsprotokoll (Serial / UDP / TCP / SpaceWire / CAN)
- Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
ANSÖKAN
Om du uppfyller kraven och är den vi söker - skicka in din intresseanmälan med en kort motivering. Se till att ditt CV är uppdaterat och "säljande". Vi ställer mycket höga krav, inte bara på dig som kandidat, utan även att CV:t ska vara representativt för vår verksamhet. Ansökningar som inte uppfyller ovan ställda krav kommer inte att presenteras.
Other relevant informationUppdraget är på heltid och sker huvudsakligen på plats hos kunden. Det väntas starta under september 2025 och pågå i ca 4-6 månader med möjlighet till eventuell förlängning.
Start Date : 20250901 Location: Stockholm Application Deadline 2025-08-23
http://www.progalaxy.se
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440
