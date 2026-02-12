Svetsutbildare
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige
, Ludvika
, Fagersta
, Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi på Dala Industrisupport söker nu en svetsutbildare till vårt interna team - är du en skicklig och erfaren svetsare som vill lära ut och utveckla andra, då kan denna tjänst vara något för dig. Hos oss får du möjlighet att arbeta med skräddarsydda utbildningar utifrån våra kunders behov. Det kan innebära allt från längre traineeutbildningar där vi utbildar från grunden upp till kundens önskade nivå, till att vidareutbilda personer som redan har grundkunskaper och ta dem upp till den nivå som kunden önskar. Som utbildare samarbetar du nära våra interna projektledare samt representanter från kundens verksamhet. Du är den trygga punkten som bygger deltagarnas teoretiska och praktiska kompetens och säkerställer att utbildningen håller hög kvalitet.
Ansvarsområden Planera och genomföra teoretisk och praktisk undervisning inom svets
Samverka med kundrepresentanter och projektledare för att följa upp deltagarnas utveckling
Anpassa undervisningen efter gruppens och individens behov
Ort: Vi utgår från Fagersta, Smedjebacken och Gävle, så det kan vara en fördel om du bor i närheten, men det är inget krav.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Du har lång erfarenhet inom svetsområdet, framför allt inom industriell tillverkande svetsning, och besitter både bred teoretisk kunskap och gedigen praktisk erfarenhet. Du är pedagogisk och har en naturlig förmåga att möta människor på deras nivå, anpassa undervisning och handledning efter individens förutsättningar. Du brinner för att dela med dig av din kunskap och inspirera andra att utvecklas, och ser värdet i att varje person når sin fulla potential inom yrket.
Kvalifikationer Mångårig erfarenhet av svetsning
Ritningsläsning
Erfarenhet av MIG, MAG, TIG och MMA
Goda kunskaper i ISO-5817
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande IWS-certifiering
Tidigare erfarenhet av att utbilda, handleda eller coacha andra
Certifiering enligt EN ISO 9606 - både giltiga och tidigare utfärdade certifikat ses som meriterande
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Om oss
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss till hands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential. Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta
)
777 34 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
