Svetstekniker till AQ JIT Mech
AQ Group AB / Maskiningenjörsjobb / Robertsfors Visa alla maskiningenjörsjobb i Robertsfors
2026-06-25
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Var med och forma framtidens svetsproduktion!
Vill du kombinera teknik, produktion och utveckling?
På AQ JIT Mech, Robertsfors söker vi nu en produktionstekniker svets som vill vara med och stärka vår svetskompetens och ta nästa steg inom automation och mot ännu effektivare produktion.
Din roll
Som svetstekniker hos oss blir du en nyckelperson i vår produktion.
Du arbetar nära vår egen IWS, mot marknad, operatörer, produktionsteknik och ledning – med fokus på att skapa stabila, effektiva och framtidssäkra svetsprocesser som matchar kundernas höga krav.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
• Stötta produktionen i svetsrelaterade frågor och felsökning
• Ta fram och utveckla beredningsunderlag
• Säkerställa kvalitet enligt gällande standarder (t.ex. ISO 3834)
• Arbeta med robot och automatiserade processer
• Optimera svetssekvenser, fixturer och metodval
• Delta i förbättringsarbete och effektiviseringar
• Delta vid investeringar i ny utrustning och teknik
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av svetsning med höga krav
• Kunskap inom MIG/MAG/TIG och robot
• Förståelse för ritningsläsning och produktionsteknik
• Erfarenhet av beredning eller produktionsteknik
• Erfarenhet av svetsrobot (ABB, Fanuc, Yaskawa)
• Erfarenhet av automatisering och förbättringsarbete
Meriterande:
• IWT / IWS eller motsvarande
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Som person är du
• Lösningsorienterad och strukturerad
• Samarbetsinriktad och nära produktionen
• Drivande – du ser förbättringar och genomför dem
Här får du möjlighet att
• Påverka och utveckla våra svetsprocesser på riktigt
• Driva automation och smart produktion
• Vara en nyckelspelare i vår tekniska utveckling
• Arbeta i ett jordnära bolag med korta beslutsvägar
Plats
AQ JIT Mech, RobertsforsSå ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan till platschef Linda Söderberg (linda.soderberg@aqgroup.com
) redan idag – urval sker löpande.
Frågor via mail eller via mobil 070-255 84 98 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972898-2071780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Group AB
(org.nr 556281-8830), https://careers.aqg.se
Forsvägen 2 (visa karta
)
915 32 ROBERTSFORS Arbetsplats
AQ Group Jobbnummer
9979722