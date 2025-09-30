Svetsare | Lernia | Nässjö
2025-09-30
Vill du bli en del av ett skickligt team där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Nu har du chansen att ta nästa steg i din karriär som svetsare! Välkommen med din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
• Tjänstgöringsort Nässjö
• Heltid (visstidsanställning med chans till förlängning)
• Tillträde omgående/enligt överenskommelse
Vi söker nu erfarna svetsare för arbete med manuell MIG- och TIG-svetsning i tunnplåt. Du kommer att arbeta med material såsom rostfritt stål, aluminium och svart plåt, där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av manuell svetsning, främst inom MIG och TIG i tunnplåt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har en positiv inställning till att bidra till förbättringar i produktionen. Du behärskar svenska i tal och skrift, och är van vid att följa instruktioner och säkerhetsrutiner. För att lyckas i rollen ser vi att du har god teknisk förståelse och är van vid att arbeta med olika material såsom rostfritt, aluminium och svart plåt.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare erfarenhet av manuellt svetsarbete eller motsvarande utbildning
Meriterande
• Erfarenhet av robotsvetsar och programmering.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9532494