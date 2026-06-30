svetsare,industriarbetare

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Maskin & Smide Lidhult AB / Svetsarjobb / Ljungby Visa alla svetsarjobb i Ljungby
2026-06-30
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
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Svetsare sökes till Maskin & Smide Lidhult AB
Vill du arbeta i en verkstad där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet står i fokus?
Maskin & Smide Lidhult AB är en växande legotillverkare med åtta medarbetare och bred kompetens inom laser, vattenskärning, svetsning, kantpressning och pulverlackering. Vi levererar kompletta lösningar till industrikunder och samarbetar med flera stora och välkända aktörer på marknaden. Nu söker vi en engagerad svetsare som vill bli en del av vårt team.
Som ett mindre och familjärt företag erbjuder vi korta beslutsvägar, stort eget ansvar och möjligheten att följa produkterna genom hela tillverkningskedjan. Här blir du en viktig del av verksamheten och får möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Arbetet består huvudsakligen av MIG/MAG-svetsning och montering av varierande produkter och konstruktioner. Vi arbetar med både små och stora serier samt specialanpassade detaljer, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom flera delar av produktionen och vara delaktig i att säkerställa hög kvalitet hela vägen från ritning till färdig produkt.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
• Kan läsa och förstå ritningar
• Behärskar svenska i tal och skrift, då arbetet innebär daglig kommunikation och hantering av ritningar och instruktioner
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Trivs med varierande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare men samtidigt kan arbeta självständigt
• Har ett praktiskt och lösningsorienterat tänkande
Truck- och traverskort samt erfarenhet från verkstadsindustrin är meriterande, men rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas värdesätter vi allra högst.
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats med kollektivavtal och goda anställningsvillkor
• Ett ISO 9001-certifierat företag med högt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar
• Möjligheten att arbeta mot flera av marknadens större och mest krävande industrikunder
• En modern maskinpark och bred tillverkningskapacitet
• Ett sammansvetsat gäng med god laganda
• Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
• Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka verksamheten
Vi söker dig som är stolt över ditt hantverk och som vill vara med och bygga vidare på ett företag där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet alltid kommer först.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Maskin & Smide Lidhult AB
Lidhult Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: office@mslidhult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskin & Smide Lidhult AB
(org.nr 556715-9206)
Järnvägsgatan (visa karta
)
341 71 LIDHULT Jobbnummer
9984396