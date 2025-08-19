Svetsare/byggsmide/reparation
2025-08-19
Allmänt om företaget:
Hallsbergs smide AB har funnits i mer än 70 år och . Vi är idag ca 35 medarbetare. Våra kärnvärden är snabba leveranser , hög kvalité och stort yrkeskunnande. Vi arbetar inom tre olika kundsegment reparation/underhåll, legotillverkning och byggsmide.
Vi utför också arbete direkt hos kunder.
Vi har ett brett yrkeskunnande inom plåtbearbetning och maskinbearbetning. Vår inriktning är fåstycketillverkning såsom prototyper och mindre seriestorlekar. Vi arbetar med de normalt förekommande stålkvaliter , rostfritt och aluminium.
Vi är idag cerifierade i ISO9001, ISO 3834-2 och EN ISO 1090-1
vilket innebär att de som svetsar har svetslicenser.
Erfarenhet av svetsning i olika typer av material främst, svart material. Att ha minst 5 års "Erfarenhet av ute Jobb" där svetsning/problemlösning är en huvuddel av ditt arbete. I framtiden kan du även få möjlighet att ta ett större ansvar som montage ledare.
Vi ser en ökande efterfrågan på våra tjänster. Därför behöver vi förstärka vår organisation med två medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Huvudinriktning: Reparation/byggsmide / svetsning i verkstad
Utifrån ritningsunderlag och anvisning och egen problemlösning självständigt utföra reparationer / svets på plats hos kunden.
Byggsmide : Från enkla räcken till resa stålstommar med väggar och takplåt mm.Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning i olika typer av material främst, svart material. Att ha minst 5 års "Erfarenhet av ute Jobb" där svetsning/problemlösning är en huvuddel av ditt arbete.
Har du svetslicens inom något område är det ett plus.
Vi lägger storvikt vid din personliga egenskaper då vi jobbar under stort eget ansvar.
Normalt utförs arbete i vårt närområde så det förkommer inte några övernattningar.
