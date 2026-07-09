Svetsare
Pichano Teknik AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik Visa alla svetsarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-09
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Vi söker svetsare till Husum!
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en svetsare till vårt team på Pichano Teknik i Husum.
Hos oss får du ett varierande arbete där du kombinerar jobb i vår egen verkstad med service- och montagearbeten ute hos våra industrikunder. Du blir en del av ett ungt, engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vi söker dig som:
✔️ Har god erfarenhet av svetsning.
✔️ Har ett tekniskt intresse och gärna mekanisk erfarenhet.
✔️ Är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar praktiskt arbete.
✔️ Trivs med både verkstadsarbete och arbete ute hos kund.
✔️ Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete.
Ett härligt team med korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Konkurrenskraftiga villkor.
Låter det intressant – eller känner du någon som skulle passa? Hör av dig!
Ansökan: anders@jear.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: anders@jear.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pichano Teknik AB
(org.nr 556313-6067)
Dombäck 214 (visa karta
)
896 91 HUSUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997764