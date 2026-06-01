Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Emmaboda Visa alla svetsarjobb i Emmaboda
2026-06-01
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Emmaboda
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Vi söker nu en skicklig svetsare till en av våra kunder i Emmaboda. För denna tjänst ser vi gärna att du bor i närområdet, då uppdraget är tänkt att övergå i en anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
I rollen kommer du främst att arbeta med TIG-svetsning i tunnplåt med godstjocklekar mellan 0,5–3 mm. Även MIG-svetsning förekommer i det dagliga arbetet.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet, då ytfinish och slutresultat är av stor betydelse. Du kommer att arbeta utifrån ritningar, vilket innebär att du behöver ha god ritningsläsningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: DagtidOm företagetProfil
Krav:
Arbetslivserfarenhet av TIG/MIG-svetsning.
Ritningsläsning.
B-Körkort.
Tjänsten kan leda till en anställning hos kunden efter inhyrningen.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Felicia Olaisen felicia.olaisen@ikett.com Jobbnummer
9939012