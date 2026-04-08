Svetsare
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu erfarna svetsare till en modern verkstad med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktighet. I rollen arbetar du med tekniskt avancerade konstruktioner i olika material där noggrannhet och yrkesskicklighet är avgörande.
Arbetet innebär bland annat:
• Svetsning med MIG/MAG och TIG enligt ritningar och specifikationer
• Förbearbetning såsom kapning, valsning och fogberedning
• Efterbearbetning, exempelvis slipning, gradning och borttagning av svetssprut
• Egenkontroll av utfört arbete
• Deltagande i förbättringsarbete för ökad kvalitet och effektivitet
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, ansvar och förtroende står i centrum.
Tjänsten är förlagd till tvåskift. Start sker efter överenskommelse.Om företagetProfil
Vi söker dig som har erfarenhet inom svetsyrket och som trivs med att arbeta noggrant och strukturerat. Du tar ansvar för ditt arbete och har en stark yrkesstolthet.
Kravspecifikation:
• Relevant utbildning inom svets
• Flera års erfarenhet som svetsare
• God förmåga att läsa och förstå ritningar och svetsprocedurer
• Svetslicenser enligt EN ISO 9606 för konstruktionsstål och aluminium
• Kunskap inom visuell kontroll enligt SS-EN 5817
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Truck- och traverskort
Som person är du samarbetsvillig, engagerad och har en positiv inställning. Du bidrar gärna till både teamets och verksamhetens utveckling.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emma Andersson emma.andersson@ikett.com
