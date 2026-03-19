Svetsare
Är du en svetsare som söker efter nya utmaningar? Vi söker nu en svetsare med omgående start till vår kund i Hillerstorp! Är du den vi söker efter?
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Vår kund i Värnamo söker nu en erfaren svetsare till deras verksamhet!
Din roll hos kunden:
I rollen som som svetsare kommer du att vara en del av ett team som arbetar med svets samt robotsvetsning av olika detaljer. Företaget har flertal olika produkter och delar som ska bearbetas, vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att variera från produkt till produkt. Du ansvarar också för att se till att maskinen kan utföra arbetet genom att hantera driftstopp och störningar. Tjänsten innebär även en hel del manuell svetsning och lödning. Du ska arbeta självständigt mot gemensamma uppsatta mål och blir en väldigt viktig del en del av ett större flöde på företaget. Publiceringsdatum2026-03-19Bakgrund
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är duktig på att förstå instruktioner och klarar av att hålla fokus över tid och är engagerad i ditt arbete. Vidare, ser vi att du har ett eget driv och är resultatinriktad. Med ett öga för detaljer är du kvalitetsmedveten och tar stort ansvar för det du producerar. Vi ser även att du har en god fysik då en del av momenten kan vara fysiskt krävande. Kvalifikationer och önskemål för tjänsten är följande:
Erfarenhet från manuell svetsning av MIG/MAG/TIG
Erfarenhet av automatiserad/robotiserad svetsning
Hantera svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Truckkort är meriterande
Gärna kunskap inom programmering, alternativt teknisk lagd
En gymnasial utbildning med inriktning industri eller liknande är meriterande
Övrig information:
Placeringsort: HillerstorpArbetstid: Dagtid, heltidTillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. På grund av GDPR-lagen tar vi endast emot ansökningar via vår hemsida. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennie Gunnarsson på jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
