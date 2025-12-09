Svetsare
Jobbet.se Sverige AB / Svetsarjobb / Heby Visa alla svetsarjobb i Heby
2025-12-09
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Heby
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Svetsare till Zetterbergs Industri - utvecklas i en modern och svetsintensiv miljö!
Vi behöver utöka med svetsare till vårt team!
Har du erfarenhet av svetsning och vill arbeta i en verksamhet där hela produktionen finns under ett och samma tak? Hos Zetterbergs Industri får du chansen att bli en del av ett växande företag med starka traditioner och fokus på kvalitet.
Om tjänsten;
Som svetsare hos oss blir du en viktig del av tillverkningsavdelningen. Tillsammans med ditt team ansvarar du för den dagliga driften och säkerställer att våra produkter håller högsta kvalitet. Vi erbjuder intern utbildning på plats, så att du snabbt kommer in i arbetet och våra rutiner.
Arbetsuppgifter;
MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
Ritningsläsning och kvalitetskontroll
Arbeta med olika metallmaterial och svetsutrustning
Delta i utveckling och förbättring av våra processer
Vi arbetar med både standardiserade och kundunika byggnationer, vilket ger en varierad och stimulerande arbetsvardag.
Vi söker dig som är:
Svetsutbildad eller har motsvarande erfarenhet
Har goda svetskunskaper
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truck- och/eller traverskort
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Programmeringsvana i robot
Vi ser gärna att du är positiv, kvalitetsmedveten och noggrann. Du trivs i team men kan också arbeta självständigt och uppskattar nya utmaningar.
Vad vi erbjuder;
En modern arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Arbete i ett starkt svenskt varumärke - Made in Sweden
Stabil arbetsgivare som satsar på vidareutveckling i Sverige
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: 2-skift (förmiddag och eftermiddag), ledigt varannan fredag
Placeringsort: Östervåla
Kontakt;
Frågor om tjänsten: Markus Lundkvist, Avdelningschef Tillverkning & Ytbehandling, 0292-705 20
Facklig kontakt: Thomas Johnsson, IF Metall, 0292-705 65
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Zetterbergs Industri - där kvalitet, utveckling och teamarbete går hand i hand.
Om arbetsgivaren - Zetterbergs Industri AB
Zetterbergs har funnits sedan 1923. Vi tillverkar lastbilspåbyggnader och är idag en viktig del av Sveriges fordons- och verkstadsindustri. Här kombineras hantverksskicklighet med automatiserad produktionsteknik. Under ett och samma tak finns hela produktionsflödet.
Företagsledningen har gjort ett mycket aktivt val att fortsätta utveckla och satsa på företagets verksamhet belägen i Östervåla i norra Uppland och vi kan stolt sätta "Made in Sweden" på våra produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Zetterbergs Industri AB Jobbnummer
9636015