2025-08-24
AB Maskinarbeten är ett över 70 år gammalt företag som sysselsätter 140 anställda och förfogar över mer än 25.
000 kvm verkstadslokaler av hög klass. Vi utför avancerad svetsning samt plåt- och maskin-bearbetning. Dessutom tillverkar vi och marknadsför egentillverkade produkter såsom värmeväxlare, bandslipar och arbetskorgar.
Nu behöver vi förstärkning med;
Svetsare
Som svetsare kommer du att arbeta med svetsning och färdigarbete av diverse plåt konstruktioner. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och ständigt grunda sig i de krav kunden har på oss. För att klara detta krävs god erfarenhet av svetsning, ritningsläsning, mätteknik samt ett noggrant arbetssätt. Våra tillverkningsstorlekar är av varierande slag där vi har allt ifrån återkommande produkter till en-stycks detaljer.
Vi ser att du har erfarenheter inom metallindustrin sedan tidigare och att dina kunskaper inom svetsning, slipning och ritningsläsning är goda. Att vara flexibel, händig och en problemlösare är till stor fördel.
Du kommer få arbeta i både självständiga projekt, såsom i grupp vilket innebär att samarbetsförmåga såväl som egen problemlösning ses som mycket viktigt. För oss är ständiga förbättringar av tillvägagångssätt, utrustning, miljö och dig som person betydelsefulla vilket innebär att dina åsikter och erfarenheter blir viktiga för att vi tillsammans skall kunna utvecklas.
Hos oss är svetsningen en av de större processerna vilket innebär att vår kunskap, utrustning och möjlighet är mycket god. Så är du intresserad av en spännande utmaning är du välkommen med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Maskinarbeten
(org.nr 556289-5879) Jobbnummer
9472798