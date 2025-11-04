Svetsare - 481693
Alstom Transport AB / Svetsarjobb / Västerås Visa alla svetsarjobb i Västerås
2025-11-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alstom Transport AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Svetsare för krockskador - din nästa utmaning i Västerås!
Är du en svetsare som trivs med utmaningar? Alstom söker nu en ny kollega som kommer att arbeta med reparationer av skadade och krockskadade fordon i en dynamisk och spännande miljö.
Din framtida roll:
Du kommer att rapportera till Niclas Bålefalk (Production Leader) och arbeta tillsammans med ett engagerat och kompetent team.
Gruppen i verkstan består av ca 12 personer och är en blandning av både svetsare/smeder och modifieringstekniker (montörer). Du kommer få ett bra stöd och support från våra kollegor från andra funktioner tex engineering, Indus,kvalite och inköp.
I denna roll blir du en viktig del av problemlösningsprocessen och vi söker dig som har en passion för att hitta effektiva lösningar. Din kreativitet och initiativförmåga är avgörande för vårt dagliga arbete.
I tjänsten ingår bland annat:
Byta och rikta karossdetaljer
Svetsa, limma och nita
Demontera och montera fordon
Du kommer att arbeta med både svart och rostfritt stål samt aluminium. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av svetsning och kan läsa ritningar.
Allt om dig:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Vi förväntar oss inte att du har alla färdigheter, men vi tror att följande kunskaper kommer att hjälpa dig att lyckas och växa i denna roll:
Relevant utbildning eller erfarenhet inom svetsning
Tidigare arbete med svetsning och reparation av fordon eller liknande branscher
Goda kunskaper i Svart MAG (135 2-12mm) och Rostfri MAG (135 2-12mm) för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i arbetet
Kännedom om ritningsläsning och tekniska specifikationer relaterade till svetsning
Jobbat med svetsning som har krav på oförstörande provning, till exempel Visuell kontroll, Penetrant eller Magnetpulver.
Obehindrat kunna kommunicera på svenska samt bra kunskaper i engelska
Meriterande:
Svetscertifikat
Riktning efter svetsning
Alu MIG (131 2-12mm), TIG (141) och pinnsvetsning (111)
Värmeriktning/kallriktning av bulor
Vi värdesätter följande personliga egenskaper hos dig:
Kreativ: Du har förmågan att tänka utanför boxen, vilket hjälper oss att hitta nya och innovativa lösningar på svetsrelaterade problem.
Lösningsorienterad: Du identifierar snabbt svetsutmaningar och åtgärdar dem effektivt, vilket är viktigt för att hålla våra projekt på spåren.
Samarbetsorienterad: Ditt prestigelösa förhållningssätt lyfter samarbetet i teamet och skapar en positiv arbetsmiljö där vi når gemensamma mål.
Vi söker dig som vill jobba dagtid. För denna tjänst kräver det att du genomgår en medicinsk hälsoundersökning, som Alstom ombesörjer.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njuta av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär som är fri från tråkiga dagliga rutiner.
Arbeta med dom senaste säkerhetsstandarderna för järvägsbranchen
Bidra till innovativa projekt
Styra din karriär åt vilket håll du vill över funktioner och länder
Utnyttja vår investering i din utveckling, genom prisbelönt inlärning
Samarbeta med tvärpedagogiska team och hjälpsamma kollegor
Stora möjligheter till utveckling
Du behöver inte vara ett tågentusiast för att lyckas med oss. Vi garanterar att när du stiger på ett av våra tåg med dina vänner eller familj, kommer du att vara stolt. Om du är redo för utmaningen, skulle vi gärna vilja höra från dig!
Viktigt att notera
Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare som främjar mångfald i de 70+ länder där vi verkar. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstom Transport AB
(org.nr 556058-9094) Arbetsplats
Alstom Sweden Jobbnummer
9588613