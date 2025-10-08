SVA-lärare till Hylte Kompetenscentrum
2025-10-08
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Kompetenscentrum
I Hylte Kompetenscentrum ingår gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom ramen för vuxenutbildningens verksamhet bedrivs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, SFI, uppdragsutbildningar samt viss högskoleutbildning.
Vi arbetar för en sammanhållen och samverkande organisation mellan gymnasieutbildningar, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.
SVA-lärare till Hylte KompetenscentrumPubliceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i SVA, svenska och svenska som andraspråk. I arbetet ingår det att stötta och motivera eleverna till att fullfölja sina studier. Det är viktigt att du ser varje enskild individ för att kunna anpassa studierna efter den enskildes behov.
Du kommer att planera och genomföra undervisning och dokumentera elevernas framsteg. Vidare kommer du arbeta i ett arbetslag, där du tillsammans med dina kollegor ansvar för den pedagogiska verksamheten. Arbetet innebär ett nära samarbete med rektorer och övriga medarbetare.
Övrig information
Varför jobba hos oss? Du får:
Påverkan och närhet - Hos oss är vägen från idé till beslut kort. Vi arbetar nära varandra, oavsett roll eller funktion. Här får du chansen att göra skillnad!
Livskvalitet och friskfaktorer - I vår kommun arbetar vi aktivt med friskfaktorer, vilket gör oss unika. Vårt fokus ligger på det sunda, det friska och salutogena hos människor. Du som medarbetare är värdefull för oss!
Prestigelöshet och enkelhet - Här är det enkelt att jobba, leva och vara. Genom att prioritera samarbeten och skapa attraktiva livsmiljöer gör vi det enkelt och attraktivt att vara verksam här.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas i organisationen.Kvalifikationer
Vi ser att du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk.
Vi ser gärna att du som person är lösningsfokuserad, har lätt för att ta egna initiativ och vill vara med och utveckla vår framtida organisation. Vi vill att du bidrar till verksamhetens utveckling och att du har lätt för att skapa goda relationer med både elever och personal. Du har förmågan att entusiasmera och engagera andra människor samtidigt som du kan vara tydlig.
