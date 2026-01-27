Sushikockar se hit!
2026-01-27
Vi söker sushikockar med ambitionen att framföra och förbättra synen på sushi!
Det naturliga valet för oss var att utgå från sushin vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade kombinationer med toppfräsch kvalité på råvaror. Konceptet är enkelt: vi lagar sushi i modern och autentisk tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar skapas med traditionella smaker och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i lag och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad. Du bör kunna hantera olika möten med människor, vara lyhörd för kundens behov och inneha en god samarbetsförmåga.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo.
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök som hacka grönsaker, förbereda soppor och kunna samarbeta i ett högt tempo. Meriterande om du är intresserad av sushi.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: anderssonkok@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SK2601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alexander Anderssons Kök AB
(org.nr 559151-0465) Jobbnummer
9708245