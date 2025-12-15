Sushikock/Specialkock sökes i Göteborg
2025-12-15
Yoshida Group AB driver sushirestaurangen SUSHI EKI i Hisingen, Göteborg. Vi erbjuder både traditionella och nouveau (up-to-date) sushi gjord på fina råvaror och med massor av kärlek.
Vårt fokus är att leverera sushi av bästa kvalitet till rimliga priser med top-klass kundupplevelse.
Vi söker nu efter erfaren sushikock som har jobbat med sushi minst i 1 år. Som sushikock du ska kunna filé olika sorters fiskar, speciellt lax och du har en god kännedom om hantering av råvaror och särskilt råfisk. Vi ser gärna att du är service-minded, stresstålig och självgående.
Arbetsuppgifterna består av:
Tillagning och förberedning av sushi och asiatiska rätter
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
