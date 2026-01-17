Sushikock
Kockjobb / Göteborg
2026-01-17
Vi söker sushikock - Evolushi Plus
Evolushi Plus söker en sushikock till vår restaurang.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Trevligt team
Plats: Evolushi Plus
Skicka ett kort meddelande om dig själv - tidigare jobb, språk och ålder - till:sebastian@roppongi.se
Sushi Chef Wanted - Evolushi Plus
Evolushi Plus is looking for a sushi chef for our restaurant.
We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Friendly team
Location: Evolushi Plus
Send a short message about yourself - previous jobs, languages you speak, and age - to:sebastian@roppongi.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: sebastian@roppongi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evolushi AB
(org.nr 559365-7652)
Teatergatan 31
)
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB Jobbnummer
9690028