Sushi-och poké kock
2025-08-19
Om jobbet
Vad innebär jobbet hos oss?
Vi söker en erfaren och engagerad sushikock för att bli en del av vårt team.
Som sushi-och piké kock kommer du att vara ansvarig för att förbereda och tillaga sushi/poké samt assistera i köket med olika matlagningssysslor.
Du kommer också att vara involverad i att säkerställa hög kvalitet på råvaror och presentation av maten.
Vem är du?
Som person har du god arbetsmoral, du är samarbetsvillig och trevlig.
Du har ett öga för vad du behöver prioritera och tar självständiga beslut i ditt arbete.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en fartfylld arbetsplats som är mitt under en stor expansion vilket innebär mycket goda möjligheter till att utvecklas med företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: info@restauranglulu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lulu Sushi och Poke Gärdet AB
(org.nr 559178-4300)
169 53 SOLNA Arbetsplats
Lulus Råsunda AB Jobbnummer
9466238