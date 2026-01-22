Sushi och wokkockar sökes
2026-01-22
Nu söker vi drivna sushikockar Vi erbjuder både traditionella och nytänkande i sushiväg. Vårt fokus är att leverera sushi av bästa kvalitet till rimliga priser med en kundupplevelse som dröjer sig kvar. Som sushikock ska du kunna filéa olika sorters fiskar, speciellt lax och du har en god kännedom om hantering av råvaror och särskilt rå fisk. Vi söker dig som brinner för matlagning, kan planera ditt jobb och är snabb, serviceminded, självgående och organiserad. Känner du att du är rätt person, hör av dig! Arbetstid kvällstid/helger, lunchtid. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: ervin@zakaya.se
