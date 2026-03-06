Sushi kock
2026-03-06
Du bör ha god erfarenhet inom sushi och japansk matlagningskonst. Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
• Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
• Du kan hantera stress/högt tempo
Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Sedvanliga arbetsuppgifter:
• Tillagning av sushi och vissa asiatiska rätter
• Kassa och servering
• Renhållning, städning och diskhantering
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: spjavhaa@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tahilt AB
(org.nr 559130-2939)
Rådhusgatan 13 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Ana Sushi Tahilt AB Jobbnummer
9781772