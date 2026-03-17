Supporttekniker till Täby kommun
Bemannia AB (Publ.) / Supportteknikerjobb / Täby Visa alla supportteknikerjobb i Täby
2026-03-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Nu söker enheten för it och digital utveckling en serviceinriktad och engagerad medarbetare till it-supporten med uppdrag att underlätta vardagen för Täby kommuns medarbetare.
Om jobbet
Du kommer tillsammans med dina kollegor att bemanna och ansvara för kommunens it-support som är kommunens samlade användarstöd och support för it-frågor. Vi tar emot och hjälper kommunens alla medarbetare när de behöver hjälp med teknisk utrustning, applikationer och mötesrumsteknik.
I ditt arbete hjälper du användarna med frågor och beställningar som berör kommunens samlade it-leverans.
Arbetstiden är flextid mellan 06 och 21 om arbetet tillåter men är i huvudsak mellan 07:30 och 17:00.
Vem är du?
Du har ett stort it-intresse och att hålla hög servicenivå är en del av din personlighet.
Du vill arbeta med hela kedjan av support och kan hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa fokus eller tumma på kvaliteten av leveransen samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya saker.
Lägst 3-årig gymnasieutbildning.
1-2 års erfarenhet av att jobba med service och bemötande i en it-support (servicedesk eller onsite).
Erfarenhet av att jobba med felsökning av mjuk- och hårdvara inom it-support.
Erfarenhet av att ge support och felsöka både på plats och via fjärrhanteringsverktyg.
Stor erfarenhet av managering, support och felsökning av Windows i företagsmiljö.
Erfarenhet av managering, support och felsökning av virtuella datorer och applikationer.
Erfarenhet av hantering, support och felsökning av hårdvara som datorer och kringutrustning.
Erfarenhet av att beskriva användning av system och teknik på ett pedagogiskt sätt i lathundar och instruktioner.
Kan utrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket god vana att kommunicera och hjälpa andra via telefon, e-post, chatt, med mera.
Erfarenhet av att arbeta med administration.
God förståelse för hantering, support och felsökning av mobil hårdvara till exempel smartphones och surfplattor.
Meriterande tekniska kvalifikationer
Erfarenhet av hantering av objekt via Active Directory och hantering av Group Policy Objects.
Erfarenhet av managering, support och felsökning av mjukvara så som Apple iOS, ChromeOS, utskriftstjänster för datorer och mobiila enheter och vanliga kontorsapplikationer (M365, med mera).
Meriterande är erfarenhet av managering, support och felsökning via managementsystem så som: Microsoft SCCM, Microsoft Intune, VMware Horizon och Google Admin Console.
Erfarenhet av att vara väl bevandrad i, och ha erfarenhet av att arbeta med tekniska lösningar på klient och systemsida för social omsorg. Kravet omfattar erfarenhet av support och användarstöd i verksamheten på tex trygghetslarm och/eller välfärdsteknik.
Låter det intressant? Välkommen att registrera din ansökan nedan. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Bemannia. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
Sista ansökningsdag är 31 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Täby kommuns erbjudande
På Täby kommuns hemsida kan du läsa mer om deras förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7357723-1898385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Täby centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9803053