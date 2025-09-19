Supporttekniker till myndighet i Visby
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Gotland Visa alla supportteknikerjobb i Gotland
2025-09-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Gotland
, Nynäshamn
, Norrköping
, Tyresö
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en driven och tekniskt kompetent person med erfarenhet inom avancerad IT-support? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu en Supporttekniker med inriktning IT-support till vår kunds servicedesk på kontoret i Visby, för att förstärka deras team under denna spännande förändringsfas.
OM TJÄNSTEN:
Som Supporttekniker kommer du spela en avgörande roll i vår kunds servicedesk. Kunden är en myndighet som nu ska flytta in i sina lokaler efter en ombyggnation och behöver förstärkning under denna period. Uppdraget är lagt till 2026-01-30 med eventuell kortare förlängning vid behov.
ARBETSUPPGIFTER:
Hantera inkommande IT-ärenden via telefon och deras ärendehanteringssystem
Stödja deras interna personal med teknisk support avseende både hårdvara och mjukvara
Administrera deras IT-miljöer inklusive användarkonton, behörigheter och utskriftsköer
Arbeta med en teknisk miljö som inkluderar Windows 11, Microsoft 365, och Android-enheter samt stöd för distansarbete via VPN
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 1 års erfarenhet inom IT-support
Har en stark förståelse för Microsoft 365 och Windows 11
Är bekväm med att arbeta med Android
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Det är meriterande och din ansökan kommer prioriteras om du:
Har kunskaper i SharePoint och Teams
Som person ska du vara kommunikativ, lösningsorienterad, kunna arbeta självständigt men även samarbeta och kunna samordna arbetet mellan olika avdelningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday. Uppdraget är tänkt till 2026-01-30, med eventuell chans till förlängning.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Visby
Rekryteringsansvarig: Fahim Gani
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9516708