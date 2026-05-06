Supporttekniker IT
Vendion AB / Supportteknikerjobb / Lysekil Visa alla supportteknikerjobb i Lysekil
2026-05-06
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vendion AB i Lysekil
Om rollen
Du installerar vårt system på plats hos restauranger, säkerställer att allt fungerar, och hjälper kunderna komma igång. När något krånglar är du den som löser det - snabbt, lugnt och med ett leende. Du är också våra ögon och öron hos kunden, och din feedback är avgörande för att vi ska bygga en bättre produkt.
Du installerar och konfigurerar Vendions plattform hos nya kunder - kassa, surfplattor, skrivare och nätverk. Du utbildar restaurangpersonal i systemet och ser till att de känner sig trygga från dag ett. Du ger förstklassig support via telefon, chatt och mejl - och ibland på plats.
Vi söker dig som...
Bekväm med teknik - nätverk
hårdvara och IT-system
Serviceinriktad och tålmodig
Självgående och lösningsorienterad
B-körkort och bekväm med att resa i regionen
Flytande svenska i tal och skrift
Bonus: erfarenhet från kassasystem eller restaurangbranschen
Vi erbjuder
En produkt du kan vara stolt över - modern och uppskattad av kunderna
Du är en del av kärnteamet - inte en anonym supportagent
Din feedback påverkar produkten direkt
Variation i vardagen - skrivbordsarbete och kundbesök
En arbetsgivare som värderar långsiktighet
Rekryteringsbolag behöver ej ta kontakt. Du som söker ska bo i Lysekil eller i närheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vendion AB
(org.nr 559351-4788), https://vendion.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9896140