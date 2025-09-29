Supporttekniker 1st Line - Östersund
2025-09-29
Supporttekniker 1st Line - Östersund
Start: 3 november 2025
Slut: 31 juli 2026
Anställningsform: Visstidsanställning
Är du en person som brinner för teknik och service och som gillar att hjälpa andra? Då kan det här vara uppdraget för dig! Vi söker nu en engagerad Supporttekniker 1st Line till vår Service Desk i Östersund.
Uppdraget
I den här rollen kommer du att vara först på plats när våra kunder behöver hjälp. Du tar emot ärenden via telefon, mail och andra kanaler, och arbetar med att felsöka, vägleda och lösa problem på ett professionellt och pedagogiskt sätt. Det kan handla om allt från användarstöd i Windows, Office 365 eller Active Directory till frågor kring mobila enheter, ServiceNow eller andra system. Eftersom du möter både svenska och engelsktalande kunder behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på båda språken, både muntligt och skriftligt.
Om dig
Vi tror att du som söker har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot IT, och att du har erfarenhet av arbete inom IT-support, servicedesk eller liknande funktioner. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din tekniska bakgrund - vi söker dig som är kommunikativ, pedagogisk och som verkligen brinner för att leverera god service. Du är ansvarstagande, strukturerad och trivs med att vara den som gör skillnad för användaren. Har du körkort är det meriterande, och tidigare erfarenhet av systemen ovan är en klar fördel.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Uppdraget är på heltid med start den 3 november 2025 och pågår till och med 31 juli 2026. Arbetstiderna är vardagar och 8h mellan kl. 07:00 - 18:00 och placeringen är i Östersund. Möjlighet till distansarbete finns inte, men viss resor för utbildning kan förekomma.
Processen
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl - ansök via vår hemsida. Observera: inför anställning genomförs bakgrundskontroll och UC.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund, och vi levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Hos oss blir du en del av en organisation som satsar på innovation, digitalisering och moderna arbetssätt - och som alltid värderar sina medarbetare högt.
Barona - Rekrytering - Bemanning - Outsourcing - Lediga Jobb
Kort sagt: Hos oss får du både trygghet, utveckling och bli del av ett riktigt härligt team.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Barona AB
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se
9530992