Supporttekniker
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Önskar du att ha mer inflytande över din karriärväg? Vad sägs om att få en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultföretag? Vi letar efter dig som är social, trevlig och vill ha möjlighet att utvecklas. Jobba hos oss
Thalamus är experter på att erbjuda företag heltäckande personal och IT-tjänster inom infrastruktur. Här ser vi individens potential och skapar möjligheter för att du ska nå dina ambitioner. Vår strävan är att skapa trivsel, utrymme att växa och få dig att nå framgång i din karriär.
Vi hoppas nå dig som vill hitta en karriär inom IT och letar efter en roll som passar dig, vare sig de är att vara en mångsidig generalist eller en områdesspecialist. Här gör du jobbet medan vi tillhandahåller certifieringar för att du ska nå dina IT-önskningar och skapar möjligheter baserat på din vilja och mål. Med våra samarbeten har vi skapat tydliga val hur du går framåt utifrån dina karriärsmål. Du kommer bli erbjuden certifieringar, utbildningsplaner och intressanta uppdrag. Dessutom får du tillgång till friskvårdsbidrag för att hålla dig hälsosam och i god form på vägen.
Din nya tjänst
Utvecklas i varierande supportroller hos flera av våra fantastiska kunder i Stockholmsområdet, där du matchas efter din kompetens, erfarenhet och ambition. Du kommer supportera intern användare, där kundernas IT-miljöer har varierande komplexitet, huvudsakligen inom Windows.
Vi värdesätter din framtid och utveckling högt, så när du är ute på uppdrag har du chansen att påverka din egen karriär. Hos oss kan du följa en av våra utvecklingsplaner och få en tydlig väg framåt i din yrkesutveckling.
Vi anser att alla anställda ska ha samma möjligheter att gå framåt, därför har vi tydliga riktlinjer för utbildning samtidigt som du har en trygg tillsvidareanställning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge support till slutanvändare via telefon, mail, ärendehanteringssystem och på plats
Felsökning och problemlösning av hårdvara, mjukvara och nätverksproblem
Installation, konfiguration och underhåll av datorer, skrivare och annan kringutrustning
Användaradministration i exempelvis Active Directory och Microsoft 365
Dokumentation av lösningar och rutiner
Delta i mindre projekt och förbättringsarbeten inom IT

Bakgrund
Vi söker dig som har några års erfarenhet av IT-support för företagsanvändare och som vill fortsätta växa inom IT-infrastruktur, oavsett om du siktar på att vara generalist- eller specialist. Vi matchar olika kompetensnivåer med lämpliga uppdrag, och det viktigaste för oss är din erfarenhet och din personlighet.
Goda kunskaper inom Windows 10/11, Microsoft 365 och nätverk
Erfarenhet av felsökning av datorer, skrivare och kringutrustning
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
B-Körkort
Erfarenhet av att arbeta i en ITIL-baserad supportorganisation
Du som person
Vi är Thalamus, och det innebär att du som anställd blir en viktig tillgång och ansiktet utåt för våra kunder. Vi söker därför personer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga, med en stark vilja att utvecklas.
Du behöver inte ha en exakt plan för framtiden, men du ska ha en önskan att växa inom IT-infrastruktur. Vi kommer att finnas där för att stötta och guida dig på din resa.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
