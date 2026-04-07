Supportmedarbetare till Västerås
2026-04-07
Gillar du service, teknik och mötet med människor?
Vill du arbeta i en varierad och kundnära roll där du får kombinera tekniskt intresse med service i världsklass? Då kan detta vara rollen för dig!Vi söker nu en supportmedarbetare som vill vara en viktig del av vår dagliga serviceleverans och bidra till nöjda kunder - varje dag.
Vilka är vi?
Coor är en stabil och trygg arbetsgivare med en varm, inkluderande kultur där människan står i fokus. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas, prova nytt och växa i din roll.
Vi är ett innovativt företag med höga ambitioner och ett tydligt mål: att leverera hög service i allt vi gör - både till våra kunder och till varandra.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som supportmedarbetare hanterar du inkommande ärenden, som avser mobiltelefoni, för flera kunder och är en viktig länk mellan kund och verksamhet. Arbetet sker via telefon, ärendehanteringssystem och face-to-face.
Du arbetar nära dina kollegor men trivs också med att ta eget ansvar när situationen kräver det.
Arbetet utgår från huvudarbetsplatsen i Västerås och i tjänsten förekommer även resor till Ludvika.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
Ta emot och hantera inkommande ärenden på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Följa upp ärenden och återkoppla till kund enligt gällande SLA
Ge teknisk support inom mobiltelefoni och skrivare
Daglig administration och problemlösning i högt och varierande tempo
Bidra med förbättringsförslag för att utveckla vår service och arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att hjälpa andra och som får energi av att lösa problem i vardagen. Du är tekniskt nyfiken, arbetar strukturerat och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kunden. Du trivs i en roll med varierat tempo, många kontaktytor och arbetsdagar som sällan ser likadana ut. Du är flexibel, stresstålig och tar ansvar för dina uppgifter - både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av mobiltelefoni och/eller annat servicearbete inom servicebranschen, där du är van att arbeta kundnära och ge service med hög kvalitet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem och kan hantera flera parallella ärenden samtidigt
Körkort B är meriterande
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag, kontorstider
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: ann-charlotte.oberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
