Supportmedarbetare
Randstad AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad och tekniskt intresserad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö?
Vi söker nu två engagerade supportmedarbetare för ett tidsbegränsat konsultuppdrag hos en myndighet. Har du erfarenhet av användarsupport och brinner för att lösa tekniska problem? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Placering: Centrala Stockholm
Arbetstider: Varierande kontorstider mellan 7-18.
Längd på uppdrag: Start så snart som möjligt till 2026-12-31
Ansvarsområden
I rollen som supportmedarbetare kommer du att vara en viktig del av supportteamet och arbeta med att ge teknisk support till användare inom myndigheten. Du kommer att hantera ärenden kopplade till datorer, mobiltelefoner, surfplattor samt digitala möteslösningar och mjukvara som MS Word och SharePoint. Arbetet innebär många kontaktytor och kräver en lösningsorienterad och serviceinriktad inställning. Du behöver vara bekväm att arbeta i en miljö med högt tempo och jobba under tidspress.
Tjänsten är säkerhetsklassad och slutkandidaten kommer att genomgå en säkerhetsprövning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av kundkontakt från supportfunktion eller kundtjänst
Stort intresse och god kunskap om funktionalitet av datorer, mobiltelefoners/surfplattor.
God kunskap om Digitala möten, MS Word och utvecklarläget i Word
Meriterande:
Utbildning/certifiering inom tjänsteområdet support och/eller kundservice t.ex. support center analyst.
ITIL eller annan processmodell för tjänstehantering.
Mycket god aktuell kompetens i MS Word, gärna mallar, Sharepoint, mobila plattformar
Grundläggande nätverkskunskaper och kännedom om Active Directory
Kurser och eventuell certifiering i MS -produkter .
IT-stöd för ärendehantering.
God erfarenhet av felsökning och användarsupport på datorer, mobiltelefoner, surfplattor.
Arbetat med många kontaktytor och parallella processer i en miljö med högt tempo.
Egenskaper vi värdesätter:
God samarbetsförmåga och lyhördhet i mötet med andra
Flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar
Stabilitet och lugn i pressade situationer
Pedagogisk insikt och tydlig kommunikation
Kvalitetsmedvetenhet och noggrannhetOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/750ab4a2-dfd7-45b6-8973-aabcfd490844
Herkulesgatan 17 (visa karta
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111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9966892