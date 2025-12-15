Supportgeneralist till Atea
Om rollen
Du blir anställd hos Atea och arbetar i ett levererande team som säkerställer att IT-miljön hos Ateas kunder fungerar smidigt och effektivt. Rollen omfattar support och drift med fokus på Microsoft 365, Windows, nätverk och slutanvändarsupport.
Arbetet sker både på plats hos kund och via fjärrsupport, där du hanterar ärenden, felsöker problem och säkerställer en stabil drift i vardagen. I ditt arbete samarbetar du med många kollegor i olika roller.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Administration av Microsoft 365 - användarkonton, licenser och applikationer (Exchange, Teams, OneDrive, SharePoint, Office)
Support av Windows-klienter och kringutrustning såsom skrivare och nätverksanslutningar
Övervakning, felsökning och eskalering av nätverks- och servermiljöer
Hantering av användarärenden via telefon, e-post och ärendehanteringssystem
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse, är nyfiken och har en stark vilja att utvecklas inom Microsofts plattformar. För oss är det viktigt att ge dig rätt förutsättningar, och den kunskap du inte besitter idag säkerställer vi genom individuellt anpassade kompetenshöjande aktiviteter.
Vi värdesätter särskilt om du har:
Erfarenhet från servicedesk, IT-support eller drift
Praktisk erfarenhet av arbete i Microsoftmiljöer
En analytisk och strukturerad approach till felsökning och problemlösning
God kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en konsult- eller kundnära roll.
Varför Atea?Atea är den ledande leverantören av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum. I Sverige är vi cirka 2 700 medarbetare fördelade på 35 kontor runt om i landet. Vår styrka ligger i kombinationen av lokal närvaro, ett heltäckande erbjudande och våra många specialister.
Tillsammans med våra kunder och partners bygger vi Sverige med IT och bidrar till att förbättra vardagen för skolbarn, lärare, äldre, sjukvård och näringsliv. Hos oss blir du en del av världens mest hållbara IT-servicebolag, där vi aktivt bidrar till omställningen mot en mer hållbar IT-värld.
På Atea blir du en del av en kultur som präglas av framåtanda, laganda och humor. Vår vision är att vara "The Place to Be" - en arbetsplats där alla växer och trivs, med kollegor som bryr sig om varandra, våra kunder och samhället.
Övrig informationStart: Omgående, enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, 100 % Placering: Umeå Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
AnsökanLåter det här som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Denna rekryteringsprocess hanteras av A-hub på uppdrag av Atea. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare hos A-hub. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Isabella Kvist isabella@a-hub.se Jobbnummer
9645713