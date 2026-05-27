Supply Planner
Lyko Operations AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lyko Operations AB i Stockholm
, Örebro
, Borlänge
, Kalmar
, Partille
eller i hela Sverige
Som Supply Planner blir du en del av teamet som håller ihop hela vår varukedja - från leverantör och produktion till lager och kund. Din uppgift blir att skapa en flexibel och effektiv varuförsörjning som kan anpassa sig till de snabbt föränderliga marknadsbehoven. Ena dagen gasar vi, nästa bromsar vi, och det är du som ser till att vi håller rätt takt. Här får du friheten att implementera lösningar som gör skillnad - och är med och formar hur vi bygger en smartare varuförsörjning framåt. Vi älskar alla våra varumärken och produkter - från de stora internationella namnen till våra egna som vi producerar själva. Som Supply Planner ser du till att de finns där kunderna är, oavsett om det hamnar i kundvagnen online, på hyllan i butik eller hos våra B2B-partners.
Om rollen, Lyko och mycket mer...Det finns mycket att säga om LYKO, framför allt att vi inte är en e-handlare bland alla andra. Vi har de senaste åren byggt upp hela ekosystemet inom skönhet. Trodde du att vi bara är en återförsäljare som säljer skönhetsprodukter online och i butik? Nä, vi äger hela kedjan från idé och produktutveckling till produktion, lagerhållning, distribution och vi är tokgrymma på att bygga varumärken! Med 87 000+ produkter och över 1 000+ varumärken är det mycket som ska flöda rätt.
Kanske har du hört talas om By Lyko, Acasia, Neccin eller Waterclouds? En del produceras i vår egen fabrik i Göteborg, resten kommer från våra externa leverantörer, och som Supply Planner ser du till att det alltid finns på plats för våra kunder, oavsett varifrån det kommer. Du blir en central länk mellan flera avdelningar internt så som försäljning, inköp, produktion och lager, och kommer att ha direktkontakt med några av våra över 600+ externa leverantörer. Rollen är komplex och involverar alla delar av kedjan, vilket innebär en föränderlig och utmanande miljö där marknadens omständigheter snabbt påverkar arbetsdagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa att rätt produkter köps in i rätt volym och prioritet utifrån efterfrågan, budget och lagerkapacitet - och att varuflödet mot lagret balanseras därefter.
Följa upp, analysera och rapportera relevanta KPI:er och försäljningsmål för att säkerställa tillgänglighet av aktuellt sortiment, leveransförmåga från leverantörer och en optimerad lageromsättningshastighet.
Föra en proaktiv dialog med våra leverantörer och produktionsenhet kring inköpsprognoser, orderflöde, produktionsplanering och leveranssäkerhet för att skapa kontroll över hela varuflödet.
Proaktivt identifiera och hantera risker i leveransflödet för att säkra leveranssäkerheten genom hela kedjan.
Säkerställa en effektiv varuflödesstyrning mot vårt lager för att balansera inköpsvolymer mot lagrets kapacitet.
Kontinuerligt förbättra arbetssätt, processer och systemstöd för att bli mer datadrivna, effektiva och träffsäkra.
Om teamet och annan viktig informationRollen tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, där du kommer att utgå antingen från vårt huvudkontor i Stockholm eller från vårt kontor i Vansbro, och du kommer att rapportera till vår Team Manager Supply Planning, Ulrika Haraldsson baserad i Stockholm . Du ingår i ett team som är placerade i både Stockholm och Vansbro. Tjänsten kommer att innebära vissa resor till Vansbro eller Stockholm beroende på vart du är placerad.
Undrar du hur vi tänker kring hybridarbete? Vi har landat i vad vi kallar "Business First". Det innebär minst tre dagar i veckan på plats på något av våra kontor, de andra två är upp till dig när det fungerar med verksamhetens behov. En bra mix tycker vi! Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss - kika in på våra karriärsidor!
Vem är du? För att lyckas i den här rollen tror vi att du har ett starkt kommersiellt driv och en god marknadsförståelse. Du är skicklig på att omvandla insikter till möjligheter, växla mellan strategiska och operativa uppgifter och fatta självständiga beslut med data som underlag, med förståelse för de affärsmässiga konsekvenserna. Du drivs av att hålla flödet i balans, att aktivt jaga bort restnoteringar, överlager och onödig kapitalbindning, och se till att de produkter kunderna vill ha faktiskt finns där. Din förmåga att navigera mellan olika människor och kontaktytor är avgörande, liksom din vana att samla in den information som krävs för att driva dina projekt framåt.
Vi söker dig som är trygg i att ställa krav och utmana när det behövs, och som på ett effektivt sätt kan hantera olika stakeholders genom att ställa rätt frågor. Dessutom ser vi gärna att du är en fena på att kommunicera, prioritera och har lätt för att anpassa dig till att ingen dag är den andra lik.
Bakgrund och kompetenser som vi söker:
Några års erfarenhet av att ha arbetat specialiserat med varuförsörjning och operativt inköp
Strukturerad och noggrann med förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, med många olika kontaktytor både internt och externt.
Självgående och initiativrik, du ser vad som behöver göras och driver det i mål utan att vänta på klartecken.
Analytisk och kommunikativ, du bygger förtroende och får saker att hända i dialog med både interna och externa stakeholders.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
Goda Excelkunskaper - och har du jobbat i Power BI är det ett plus.
Ansök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev!På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor vid ansökan.
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök idag eller allra senast 10:e juni 2026. Urvalet kommer att göras löpande så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten maila till Ulrika Haraldsson, Team Manager Supply Planning på ulrika.haraldsson@lyko.com
. PS. Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lyko Operations AB
(org.nr 556740-9502)
786 94 VANSBRO Arbetsplats
Lyko Jobbnummer
9931882