Supply Chain Planner
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll inom supply chain i en verksamhet kopplad till raffinaderier och depåsystem. Här får du arbeta nära affären med att optimera varuflödet utifrån både lönsamhet och hållbarhet. Uppdraget är en del av ett team med fokus på planering och optimering, där du bidrar till att skapa stabila, effektiva och välbalanserade flöden i en komplex miljö.
Du arbetar i ett digitalt planeringssystem och har en viktig roll i att få den dagliga logistiken att fungera. Det handlar om att planera och koordinera fartygsleveranser, styra lagernivåer och hantera produktrecept mot uppsatta mål. Du samarbetar tätt med flera funktioner i verksamheten och verkar i en miljö där förutsättningarna kan ändras snabbt, vilket gör att du behöver kunna prioritera och fatta välgrundade beslut.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera operativ planering med optimering i en affärsnära och samhällsviktig energimiljö.
ArbetsuppgifterDu tar fram, uppdaterar och optimerar planer för interna oljeleveranser samt inköp till och från depåer.
Du planerar och koordinerar fartygsleveranser till och från depåer i det dagliga flödet.
Du styr och optimerar lagernivåer och depåtillgänglighet utifrån uppsatta mål.
Du arbetar med produktblandningar och säkerställer att planeringen möter kvalitetsspecifikationer och reduktionspliktsmål.
Du planerar och koordinerar köp och sälj mellan de olika bolag som verksamheten samarbetar med.
Du samarbetar med flera funktioner och bidrar till att skapa helhet i planering, prioriteringar och genomförande.
KravHögskoleutbildning inom Supply Chain, industriell ekonomi eller liknande utbildning som bedöms likvärdig.
Goda kunskaper i MS Office.
Mycket god förmåga att tala och skriva svenska och engelska.
Du är van att arbeta med många parallella informationsflöden.
MeriterandeMinst 3 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain, inklusive flödesplanering.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i ett ERP-system.
Erfarenhet av att arbeta i internationella team.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
