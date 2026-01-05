Supply Chain planner
2026-01-05
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Söker du ett varierande arbete där du får ta stort ansvar i att optimera varutillgängligheten och varuflödet i våra butiker. Är du noggrann, systematisk och dessutom skicklig på att skapa goda relationer? Då kan detta jobb vara något för dig. Läs mer och ansök nedan!
Din roll
Som Supply chain planner/varuplanerare har du en viktig roll i arbetet med att optimera varuflödet och varutillgängligheten i regionens 67 butiker. Du ansvarar för ett eget område där du dagligen och självständigt analyserar nyckeltal och beställningar och gör relevanta anpassningar med skarpa deadlines. Vidare innebär arbetet bl,a. att:
• Ta fram rapporter och handlingsförslag för att vidare optimera vårt varuflöde
• Kontakt med andra avdelningar och med våra leverantörer runt om i Europa
• Övervaka leveranser och vid problem eller avvikelser kontakta berörda leverantörer och medarbetare
• Uppdatera alla moduler och hjälpmedel samt vårda stamdata i vårt affärssystem
Du arbetar kontorstider och rapporterar till Teamchef.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt i ett högt tempo, har lätt att växla mellan arbetsuppgifter och drivs av att arbeta lösnings- och resultatinriktat mot deadlines. Du är noggrann och systematisk och dessutom har du en stark kommunikativ och relationsbyggande förmåga.
Vidare ser vi att:
• Du är dator- och systemvan och hanterar Google Workspace
• Du har en avslutad gymnasial utbildning samt gärna en eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, supply chain, ekonomi eller motsvarande
• Du hanterar svenska och engelska i både tal och skrift
Vi ser det också som positivt om du har någon form av arbetslivserfarenhet inom liknande område.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Hos oss får du allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
Tjänsten är tillsvidare på 40 timmar per vecka.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
o Gå in via länken "sök nu"
o Fyll i formuläret
o Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
Ersättning
