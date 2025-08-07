Supply Chain Developer Till Välkänt Bolag Inom Fmcg
2025-08-07
Vill du använda din tekniska kompetens för att utveckla framtidens supply chain-lösningar i ett snabbväxande bolag? Vi söker nu en Supply Chain Developer som brinner för analys, data och problemlösning.
Om rollen:
I rollen kommer du att ha en nyckelposition i att omvandla data till insikter som driver verksamheten framåt. Du kommer framför allt att arbeta med ad-hoc-analyser och driva arbetet med att ta fram relevanta visualiseringar, dashboards och beslutsunderlag kopplat till vår försörjningskedja.
Vi letar efter dig som är tekniskt lagd och har erfarenhet av att arbeta med databaser och analysverktyg, exempelvis med SQL eller liknande. Du är självgående, nyfiken och trivs med att lösa komplexa problem.
Vi söker dig som har erfarenhet inom supply chain och samtidigt en stark teknisk ådra. Du har arbetat med dataanalys, gärna i SQL eller liknande verktyg, och trivs i en roll där du får grotta ner dig i siffror och system för att hitta förbättringsmöjligheter.
Du har troligtvis en utbildningsbakgrund inom exempelvis industriell ekonomi, civilingenjör, systemvetenskap, ekonomi eller logistik, och har erfarenhet från roller där supply chain och tekniskt utvecklingsarbete gått hand i hand.
Vi tror att du:
Har erfarenhet inom supply chain/logistik och ett intresse för process- och systemutveckling
Har goda kunskaper i SQL eller liknande databashanteringsverktyg
Är van att arbeta med ad-hoc-analyser och ta fram datavisualiseringar/dashboards
Har lätt för att förstå och lära dig nya system
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Har en utbildning inom exempelvis teknik, ekonomi, logistik eller systemvetenskap
Du kommer bli en viktig del av ett engagerat team där din insats har direkt påverkan på hur vi arbetar smartare och mer effektivt.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
