Supply Chain Coordinator till industrisektorn

I rollen som Supply Chain Coordinator hos vår kund blir du en central del av leveranskedjan och ansvarar för att samordna orderflödet från kund till produktion och leverans. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med ditt team i en dynamisk miljö där struktur och noggrannhet är avgörande. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, samt kräver en person som trivs med att ha flera bollar i luften.Dina arbetsuppgifter
Beredning och registrering av kund- och tillverkningsorder.
Hantering av kalkyler, leveransplaner och prognoser.
Sammanställning av produktionsdokumentation inför projektstart och slutdokumentation.
Löpande kommunikation med kunder, leverantörer och interna funktioner.
Säkerställa att orderflödet fungerar smidigt och enligt uppsatta rutiner.
Vi söker dig somHar minst två års erfarenhet av orderberedning eller liknande roll, gärna inom industri eller produktion.
Har goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i SAP.
Du är en person som kombinerar analytiskt tänkande med en lösningsorienterad inställning och har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du arbetar proaktivt, kommunicerar tydligt och har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Vi ser att du är en lagspelare som gärna stöttar kollegor och samarbetspartners, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar. Du är stabil under press och vågar ta initiativ när det behövs.
Om din nya arbetsplats
Företaget är en internationell aktör inom industriella lösningar med fokus på hydraulik, filtrering och elektroniska system. Verksamheten omfattar utveckling och leverans av komponenter och kompletta system som används i olika branscher, från industri till mobila applikationer.
Arbetsmiljön präglas av samarbete och en öppen kultur där struktur och kvalitet är centrala, samtidigt som det finns utrymme för flexibilitet och goda relationer i teamet. Du blir en del av ett team som kombinerar humor och energi med struktur och kvalitet, vilket bidrar till måluppfyllnad samtidigt som man har roligt på vägen.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag via OIO. Som konsult på OIO erbjuds du fast månadslön, betald semester från dag ett och ett högt friskvårdsbidrag.
Omfattning: Heltid, kontorstider med hybrid arbetsform (två dagar på kontoret).
Start: Omgående.
Period: 6-12 månader som konsult, med möjlighet till förlängning alternativt överrekrytering.
Placering: Spånga.
Lön: Fast månadslön.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi vet att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
