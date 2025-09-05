Supply Chain Business Analyst till Hydroscand Group
Hydroscand Group söker via oss en analytisk och nyfiken Business Analyst som vill bidra till att utveckla inköpsstrategi, förbättra processer och skapa insikter som gör skillnad. Hos Hydroscand får du en central roll i att forma en datadriven och hållbar supply chain - tillsammans med engagerade kollegor i en internationell miljö.
OM TJÄNSTEN
Hydroscand Group är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter genom en kunddriven och decentraliserad organisation. Hydroscand grundades 1969 i Stockholm, Sverige och har idag cirka 1 800 medarbetare i 21 länder, över 280 filialer, 500+ återförsäljare och 7 produktionsanläggningar.
Nu söker Group Supply Chain på Hydroscand en Business Analyst som ska stötta upp teamet. Rollen är initialt ett vikariat med start omgående och fram till augusti 2026. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos Hydroscand.
Du erbjuds
Hydroscand erbjuder en dynamisk roll i ett team med hög kompetens och en stark teamkänsla. Du får frihet under ansvar, en omfattande onboarding med inblick i hela verksamheten (produktion, logistik, labb), samt tillgång till fräscha kontorslokaler i Älvsjö med bland annat gym. Med Hydroscands tillväxt finns goda möjligheter till vidareutveckling och nya roller inom företaget.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som Supply Chain Business Analyst kommer du att spela en viktig roll i att driva strategin för supply chain och inköp samt optimera Hydroscands supply chain-verksamhet. I rollen som Business Analyst analyserar du data, identifierar trender och tillhandahåller värdefulla insikter som stödjer effektiva beslutsprocesser och kostnadsbesparingsinitiativ.
Ansvarsområden
• Ta fram, underhålla och utveckla råmaterialrapporter på koncernnivå
• Ta fram, underhålla och utveckla Supply Chain Performance-paket
• Agera som superuser för BI-applikationen Spend inom koncernen
• Kontaktperson för Competence Center CW - kunskap och vägledning
• Stödja och tillhandahålla relevant data till kategoristrategier och förhandlingar med leverantörer
Arbetsuppgifter specificeras nedan:
• Analysera supply chain-data och identifiera trender för faktabaserade beslut
• Följa upp och förbättra nyckeltal (KPI:er) inom kostnad, leverans, kvalitet och hållbarhet
• Identifiera kostnadsbesparingar och effektivisera inköpsprocesser
• Utveckla och underhålla dashboards och rapporter i Power BI
• Driva förbättringsinitiativ inom inköp och supply chain
• Delta i och leda projekt inom supply chain-området
• Hålla dig uppdaterad om branschtrender och ny teknik
• Bidra till utveckling av hållbarhetsdata och rapportering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, supply chain management, finans eller liknande
• Har tidigare erfarnhet som Business Analyst eller liknande analytisk roll, gärna inom inköp eller supply chain
• Har goda kunskaper i Office-paketet, inklusive mycket god erfarenhet av Excel och Powerpoint
• Har erfarenhet i PowerBI
• Har förståelse för ERP-system
• Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Har möjlighet att resa i tjänsten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens
• Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter
• God organisationsförmåga och noggrannhet
• Förmåga att hantera flera projekt och deadlines parallellt
• Samarbetsinriktad och van att arbeta i tvärfunktionella team
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
